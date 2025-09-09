Asia Cup 2025 Breaking Update : जानिए क्यों अभी तक नहीं बिकी भारत-पाकिस्तान मैच की पूरी टिकटें

14 सितंबर को दोनों टीमें होंगी आमने-सामने, क्या यूएई बोर्ड की गलती से कम संख्या में बिक रहीं टिकटें

Asia Cup 2025 Breaking Update (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के मैदान पर जब भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो रोमांच देखने वाला होता है। दोनों ही टीमों का मुकाबला मैदान से ज्यादा दर्शकों के जज्बातों से जुड़ जाता है। यही कारण है कि जब भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो मैच से कई माह पहले ही सारी टिकट बिक जाती हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। आज से एशिया कप शुरू हो रहा है और दोनों टीमों के बीच 14 सितंबर को पहला मुकाबला होगा।

दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच

14 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले की टिकटें अब तक हाउसफुल नहीं हुई हैं। यूं तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मैच केवल खेल नहीं बल्कि भावनाओं का टकराव होता है। यही वजह है कि हर बार भारत-पाकिस्तान मुकाबले की टिकटें कुछ ही घंटों में बिक जाती हैं। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा मुकाबला अब तक दर्शकों को स्टेडियम तक लाने में नाकाम रहा है।

दर्शक इसलिए नहीं खरीद रहे टिकटें

दरअसल दर्शकों को टूर्नामेंट में खींचने के लिए इस बार आयोजकों ने टिकटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां फैंस सीधे भारत-पाकिस्तान मैच की टिकट खरीद सकते थे, इस बार उन्हें पूरा ग्रुप-स्टेज पैकेज लेना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए फैंस को कुल सात मुकाबलों की टिकटें एक साथ खरीदनी होंगी। यह व्यवस्था क्रिकेट प्रेमियों को रास नहीं आई।

बहुत से प्रशंसकों का कहना है कि वे सिर्फ भारत-पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, बाकी मैचों में उनकी दिलचस्पी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि आयोजकों ने यह पैकेज केवल ग्रुप-स्टेज मैचों तक सीमित रखा है। यानी सुपर-4 और फाइनल मुकाबले इसमें शामिल ही नहीं हैं। प्रशंसकों का मानना है कि अगर नॉकआउट मुकाबलों को भी पैकेज में शामिल किया गया होता तो इस खर्च का औचित्य था, लेकिन अभी यह सिस्टम अतिरिक्त बोझ लग रहा है।

14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान होंगे आमने-सामने

एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूना में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।

