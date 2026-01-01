Rajesh Khanna Stardom: जानें राजेश खन्ना को किसने बनाया था सुपरस्टार?

राजेश खन्ना को फैंस प्यार से कहते थे काका

Rajesh Khanna Stardom, (आज समाज), मुंबई: राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा का वो चमकता हुआ सितारा जिसने भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदलकर रख दी थी। राजेश खन्ना का फिल्मी करियर साल 1966 में शुरू हुआ था। 60 के दशक के अंत से लेकर 70 के दशक के बीच तक उनके पीछे हिंदुस्तान पागल रहा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, हर कोई उनका दीवाना रहा। राजेश खन्ना ने यूं तो अपने फिल्मी करियर में कई रिकॉर्ड कायम किए। हालांकि दो रिकॉर्ड ऐसे रहे जो आज तक कायम हैं। ये दिखाता है कि आखिर राजेश खन्ना कितने बड़े और महान कलाकार थे।

ऊपर आका, नीचे काका

राजेश खन्ना का स्टारडम जब सातवें आसमान पर था तब एक कहावत काफी पॉपुलर थी- ऊपर आका, नीचे काका। यानी ऊपर आसमान और नीचे राजेश खन्ना। उन्हें प्यार से फैंस काका भी कहा करते थे। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक्टर से स्टार और फिर सुपरस्टार किसने बनाया था? इसका जवाब एक बार खुद काका ने एक अवॉर्ड शो के दौरान दिया था। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था?

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से हुए सम्मानित

राजेश खन्ना को साल 2009 में मकाऊ में आयोजित हुए आईफा अवॉर्ड के दौरान लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। मंच पर उन्हें ये अवॉर्ड दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने दिया था। इस दौरान राजेश खन्ना ने अपनी स्पीच में सभी का धन्यवाद करते हुए कहा था, इस अवॉर्ड को हासिल करने के लिए मुझे 40 साल लगे और 180 पिक्चरें लगीं। तब जाकर मुझे हासिल हुआ ये लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड।

अमिताभ बच्चन का किया धन्यवाद

राजेश खन्ना ने आगे अमिताभ बच्चन को भी धन्यवाद दिया था और फैंस को संबोधित करते हुए कहा था, मैं आज जो कुछ भी हूं, आपकी बदौलत हूं। ये आप ही हैं, जिन्होंने मुझे एक्टर बनाया, एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। मुझे अपना प्यार भेजते रहे। मुझे प्यार मिलता रहा चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख या ईसाई था।

लगातार दी थीं 17 हिट फिल्में

राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1972 तक लगातार 17 हिट फिल्में दी थीं। इस रिकॉर्ड को पूरे 54 साल हो चुके हैं और आज तक ये रिकॉर्ड कोई दूसरा एक्टर नहीं तोड़ पाया है। बता दें कि इस दिग्गज कलाकार का 18 जुलाई 2012 को मुंबई में निधन हो गया था।