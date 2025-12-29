Pranjal Dahiya: जानें कौन हैं प्रांजल दहिया, जिसने अपने शो में लगा दी ताऊ की क्लास

एक ही गाने से बटोर चुकी हैं 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज

Pranjal Dahiya, (आज समाज), नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आर्टिस्ट शो के दौरान स्टेज से आॅडियंस को डांटते दिख रही है। उस आर्टिस्ट की बात करें, तो उनका नाम प्रांजल दहिया है। पूरे मामले की बात करें, तो प्रांजल एक फेमस हरियाणवी आर्टिस्ट हैं, जिनके लाइव शो के दौरान आॅडियंस अचानक से हल्ला करने लगी। जिसके बाद प्रांजल गुस्सा हो गईं और उन्होंने जमकर लोगों को सुनाया।

ताऊ मैं तेरी छोरी की उम्र की हूं

आर्टिस्ट ने लोगों से गुस्से में कहा कि यहां किसी की बहन-बेटी खड़ी है और ताऊ तू, मैं तेरी छोरी की उम्र की हूं। काली जैकेट वाले, तू थोड़ा कंट्रोल में रह। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

52 गज का दामन गाना हुआ काफी फेमस

प्रांजल के बारे में बात की जाए, तो उन्होंने अपना सफर सोशल मीडिया के जरिए शुरू किया था। जिसके बाद वो आज लोगों के बीच पहचान बना चुकी हैं। प्रांजल के गाने को भी लोग काफी पसंद करते हैं। 24 साल की प्रांजल दहिया बचपन से ही डांस का शौक रखती हैं। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में काम भी किया है, स्ट्रगल के दौरान प्रांजल का एक गाना भी काफी फेमस हुआ जिसका टाइटल 52 गज का दामन है।

गाने को 100 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले

52 गज का दामन साल 2020 में आया था और आज भी लोगों के बीच ये गाना काफी पसंद किया जाता है। 5 साल में यूट्यूब पर इस गाने को 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। प्रांजल की भी फैन फॉलोइंग काफी है।