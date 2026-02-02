Silver Bracelet: जानें किन राशि वालों को पहनना चाहिए चांदी का कड़ा

शुक्र ग्रह और चंद्र से होता है चांदी का संबंध

Silver Bracelet, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में चांदी बहुत महत्वपूर्ण और विशेष मानी जाती है। चांदी का संबंध चंद्र और शुक्र ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र मजबूत होता है, तो उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र ग्रह सुख, वैभव और संपन्नता प्रदान करता है।

यही कारण है कि लोग चांदी की अंगूठी या कड़ा अपने हाथों में पहनते हैं, तो आइए आज हम आपको बातते हैं कि चांदी का कड़ा किन रशि के जातकों के लिए शुभ माना जाता है? साथ ही जानते हैं कि किन राशि के जातकों को चांदी का कड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए?

इन तीन राशि वालों के लिए चांदी का कड़ा है बहुत शुभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को चांदी का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। माना जाता है कि इन तीन राशि के जातकों को चांदी का कड़ा विशेष लाभ प्रदान करता है। ये तीनों ही राशियां जल तत्व की मानी जाती हैं। चांदी का संबंध भी जल तत्व से ही है। इसी वजह से तीनों राशि के जातकों के लिए चांदी का कड़ा पहनना शुभ और फलदायी होता है।

चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से बताया गया है। चंद्रमा मन, सोच और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। वहीं शुक्र सुख, सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में अगर ये दो ग्रह मजबूत होते हैं, तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है।

किन राशि वालों को चांदी का कड़ा नहीं पहनना चाहिए?

ज्योतिष के अनुसार, मेष, सिंह और धनु राशि वालों को चांदी या इसका कड़ा नहीं पहनना चाहिए। इन राशि वालों को चांदी पहनने से मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इन तीन राशि के जातकों को चांदी का कड़ा या अन्य चांदी का आभूषण पहनने से परहेज करना चाहिए।

किस दिन और किस हाथ में पहनें?

चांदी का कड़ा पहनने के लिए सबसे शुभ दिन सोमवार और शुक्रवार माना गया है। पुरुषों को चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। जबकि महिलाओं को बाएं हाथ में पहनना चाहिए।