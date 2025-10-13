Puja-Path Niyam: जानें किन चीजों को खाकर भी की जा सकती है पूजा

व्रतराज नामक ग्रंथ में 7 चीजों को बताया गया हैं पवित्र

Puja-Path Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक कार्य बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक कार्य से व्यक्ति पुण्य फलों की प्राप्ति करता है। उसके घर-परिवार में खुशहाली बनी रहती है, लेकिन पूजा पाठ या अन्य किसी धार्मिक काम से पहले शरीर और मष्तिष्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। स्नान, स्वच्छ वस्त्र और संयमित आहार व्यक्ति को पूजा-पाठ के योग्य बनाने के लिए जरूरी है।

हालांकि कई बार व्यक्ति बीमार होने या भूख न सह पाने के कारण कुछ खा लेता है, तो उसके मन में ये सवाल आता है कि क्या वो खाने के बाद भी पूजा-पाठ कर सकता है? इसका जवाब धर्मशास्त्रों और पुराणों में ऋषि-मुनियों ने दिया है। व्रतराज नामक एक ग्रंथ में 7 चीजों को पवित्र बताया गया है, जिनका सेवन करने के बाद भी व्यक्ति पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है।