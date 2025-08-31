Radha Ashtami Upaay: जानें राधा अष्टमी पर किन-किन जगहों पर जलाएं दीपक, घर में आएंगी सुख-समृद्धि

श्री राधा रानी के जन्म का प्रतीक राधा अष्टमी पर्व

Radha Ashtami Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: राधा अष्टमी श्री राधा रानी के जन्म का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यह पावन पर्व प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं राधा अष्टमी की रात को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन में शुभता आती है।

ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी की रात कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, तो आइए जानते हैं वे कौन से स्थान हैं, जहां राधा अष्टमी की रात दीपक जलाना शुभ माना जाता है।

कहां-कहां पर जलाए दीपक