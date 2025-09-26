Shardiya Navratri Upaay: जानें अष्टमी और नवमी तिथि पर कहां जलाएं दीपक

नवरात्र में विशेष महत्व रखती है अष्टमी और नवमी तिथि

Shardiya Navratri Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: नवरात्र की अवधि में अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बार अष्टमी पूजन 30 सितंबर को किया जाएगा। वहीं 1 नवंबर को नवमी पूजन किया जाएगा। ऐसे में आप यदि दिनों में घर के इन स्थानों पर दीपक जलाते हैं तो इससे आपको माता रानी की कृपा तो मिलती ही है साथ ही घर में सुख-समृद्धि का भी आगमन होता है।

अष्टमी और नवमी तिथि पर क्रमश: माता महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना होती है। ऐसे में आज हम आपको नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर दीपक से जुड़े कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से साधक को देवी मां की कृपा मिलती ही है

मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाने से धन की समस्या होगी दूर

शारदीय नवरात्र के दौरान आप शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जला सकते हैं। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी ऐसा करना शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और साधक को मां दुर्गा से साथ-साथ देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे साधक की धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कि दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए।

तुलसी के पास भी घी का दीपक जलाए

नवरात्र की पावन अवधि में पूजा-पाठ के बाद घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही आप सुबह-शाम पूजा के बाद तुलसी के पास भी घी का दीपक जला सकते हैं। इससे घर-परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहता है और सुख-समृद्धि आती है।

घर की उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाना शुभ

वास्तु शास्त्र में घर की ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में बना रहता है। ऐसे में यदि आप नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर इस दिशा में दीपक जलाते हैं,तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा करने से घर-परिवार पर देवी मां की कृपा बनी रहती है।

इस स्थानों पर भी जला सकते हैं दीया

नवरात्र में देवी मां की कृपा के लिए आप घर के धन वाले स्थान या तिजोरी के पास भी दीपक जला सकते हैं। इससे आपके धन भंडार सदा भरे रहते हैं। इसके साथ ही शाम के समय घर की सीढ़ियों के पास भी दीपक जलाना काफी शुभ माना गया है। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।

