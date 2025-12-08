New Smartphone Buy: जानें कब खरीदें नया स्मार्टफोन

ये संकेत मिलने लगे तो बदल दें स्माटफोन

New Smartphone Buy, (आज समाज), नई दिल्ली: कई लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर नया फोन कब खरीदा चाहिए? इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन आपका पुराना स्मार्टफोन खुद ही संकेत देने लगता है कि अब पुराना फोन बदलने का या नया फोन खरीदने का वक्त आ गया है। चलिए जानते हैं।

बैटरी जल्दी खत्म होना बड़ा संकेत

फोन की बैटरी हेल्थ सबसे बड़ी पहचान होती है कि डिवाइस अब पुराना हो गया है। अक्सर पुराना फोन 40-50% से अचानक 10-20% पर आ जाता है और बार-बार चार्ज की जरूरत पड़ती है। यह बैटरी डैमेज का संकेत है जो सीधे इस बात का संकेत है कि अब नया स्मार्टफोन लेने पर विचार करना चाहिए।

सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी अपडेट मिलना बंद

हर कंपनी एक तय अवधि के बाद फोन में अपडेट देना बंद कर देती है। जैसे आईफोन में 5 से 6 साल के अपडेट मिलते हैं। वहीं सैमसंग और गूगल अपने फोन में 6 से 7 साल तक के अपडेट देते हैं। वहीं कई चाइनीज कंपनियां 2 से 3 साल के अपडेट देती हैं। यदि आपको भी फोन में अपडेट मिलना बंद हो गए हैं तो यह फोन बदलने का सही समय है। बिना सिक्योरिटी अपडेट के स्मार्टफोन साइबर हमलों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में फोन बदलना समझदारी है क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर वाले डिवाइस में ऐप्स ठीक से नहीं चल पाते और परफॉर्मेंस गिर जाती है।

अपने आप बंद होना और अचानक रीस्टार्ट

अगर फोन का इस्तेमाल करते समय वह अपने आप बंद हो जाए या खुद-ब-खुद रीस्टार्ट हो जाए तो यह बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। इससे पता चलता है कि फोन एक्सपायरी के करीब है और जल्द ही पूरी तरह बंद हो सकता है। इस स्थिति में डेटा सुरक्षित रखने के लिए नया फोन लेना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। इसके अलावा आपको जरूरी डेटा का बैकअप भी बना लेना चाहिए।

नेटवर्क और ऐप क्रैश होना भी चेतावनी

पुराना फोन जैसे-जैसे कमजोर होता है, नेटवर्क पकड़ने की उसकी क्षमता भी घटने लगती है। कभी-कभी नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। इसी तरह बार-बार ऐप क्रैश होना, फोन का स्लो होना या हैंग हो जाना भी कन्फर्म करता है कि अब अपग्रेड का समय आ गया है।