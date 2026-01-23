Magh Purnima Snan: जानें कब किया जाएगा माघी पूर्णिमा का स्नान

गंगा या संगम में स्नान करने से सभी पापों का होता है नाश

प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है, जहां आज बसंत पंचमी का पावन स्नान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कल्पवासियों, श्रद्धालुओं और साधु संतों ने गंगा नदी और संगम में आस्था की डुबकियां लगाई। बंसत पंंचमी के दिन स्नान-दान का विशेष महत्व है। यही कारण है कि माघ मेले में बंसत पंचमी का स्नान एक प्रमुख स्नान माना जाता है।

माघ मेले में इस साल कुल छह पावन स्नान होने हैं, जिसमें से चार हो चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल माघ माह की पूर्णिमा कब है और किस दिन माघ मेले में इसका पावन स्नान किया जाएगा?

कब है माघ पूर्णिमा?

पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 01 फरवरी रविवार को सुबह 05 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 02 फरवरी को सोमवार के दिन तड़के 03 बजकर 38 मिनट पर हो जाएगा। सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि 01 फरवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए माघ पूर्णिमा 01 फरवरी को रहेगी।

माघ मेले में माघ पूर्णिमा का स्नान

ऐसे में माघ पूर्णिमा का स्नान-दान भी 01 फरवरी को ही किया जाएगा। माघ मेले में भी कल्पवासी, श्रद्धालु और साधु संत 01 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा का पावन स्नान करेंगे। चूंकि माघ मेले में हर पावन स्नान बह्म मुहूर्त में शुरू हो जाता है, इसलिए माघ पूर्णिमा का स्नान भी ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजे से 5:30 बजे तक का समय होता है। इस दौरान स्नान करने से न सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है।

माघ पूर्णिमा के स्नान का महत्व

शास्त्रों में माघ माह की महिमा का वर्णन विस्तार किया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु माघ मास में त्रिवेणी संगम (प्रयागराज) में निवास करते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन यहां स्नान का विशेष महत्व माना जाता है।