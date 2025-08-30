Shanivaar Upaay: जानें शनिवार को क्या दान करें और क्या नहीं

गलत चीजों का दान करने से नाराज हो सकते है शनिदेव

Shanivaar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: शनिवार के दिन दान-पुण्य करने से शनिदेव की कृपा मिलती है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही जीवन में सुख-शांति और समृद्धि भी आती है। अगर आप आर्थिक परेशानियों से लगातार जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन दान अवश्य करें।

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या अन्य कोई नकारात्मक प्रभाव चल रहा हो, तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें आर्थिक परेशानियां भी शामिल हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए किन चीजों का दान शुभ माना जाता है आइए उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं।

इन चीजों का करें दान

काले तिल शनिदेव को अत्यंत प्रिय हैं।

ऐसे में शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। इससे धन की मुश्किलें दूर होंगी।

शनिवार को सरसों के तेल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप किसी जरूरतमंद को सरसों के तेल का दान कर सकते हैं।

शनिवार के दिन लोहे का दान करना लाभकारी होता है। हालांकि, ध्यान रहे कि नया लोहा दान करने की बजाय यदि आप पुरानी लोहे की वस्तुएं दान करते हैं तो यह अधिक फलदायी होता है।

शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

उड़द की दाल का दान भी शनिवार के दिन शुभ माना जाता है। ऐसे में आप उड़द की दाल का दान किसी मंदिर में या गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं।

ऐसा करने से जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी।

शनिवार के दिन पुराने जूते-चप्पल का दान करना भी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा मिलेगी।

इन बातों का रखें ध्यान

दान हमेशा साफ मन से करें।

दान करने वाली वस्तुएं अच्छी स्थिति में होनी चाहिए।

अपनी क्षमतानुसार ही दान करें।

दान करते समय अहंकार न करें।

जरूरतमंद लोगों को दान करना अधिक फलदायी होता है।

गलत चीजों का दान क्यों हो सकता है

शनिवार के दिन कुछ गलत चीजो का दान आपको अशुभ फल दे सकता है। इसलिए यदि हम भूलवश कुछ ऐसी वस्तुएं दान कर देते हैं जो शनि को अस्वीकार्य होती हैं तो दान का सही फल नहीं मिलता है।

शनिवार के दिन आपको भूलकर भी हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको किसी भी पीली वास्तु का दान नहीं करना चाहिए।

पीली वस्तुओं का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि और बृहस्पति आपस में शत्रु होते हैं। इसलिए शनिवार को पीली वस्तुएं जैसे सोना, पीतल, गेहूं, हल्दी और पीले वस्त्रों को खरीदने और दान करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं।

शनिदेव की पूजा में सफेद चीजें भी नहीं चढ़ानी चाहिए और सफेद चीजों का शनिवार के दिन दान(शनिवार के दिन न करें ये काम)भी नहीं करना चाहिए। सफेद चीजों का संबंध चन्द्रमा से है इसलिए आपको किसी भी सफेद चीज का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है। शनिवार के दिन कभी भी सफेद चीजों जैसे चावल, चीनी, चांदी आदि का दान न करें। इससे आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं।

शनिवार के दिन आपको किसी भी लाल वस्तु का दान नहीं करना चाहिए जिससे शनिदेव नाराज हो सकते हैं। इस दिन आपको किसी भी लाल अनाज का दान भी नहीं करना चाहिए इससे शनिदेव नाराज हो सकते हैं।

दरअसल लाल रंग का संबंध सूर्य से होता है सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते है इसीलिए लाल रंग की चीजें भी शनिवार के दिन दान नहीं करनी चाहिए न ही लाल चीजो का इस्तेमाल करना चाहिए। शनि देव को काला रंग पसंद है उनका प्रिय रंग काला है इसीलिए शनि देव को काले रंग की चीजें अर्पित करनी चाहिए।

