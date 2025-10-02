Rashifal: जानें आज का राशिफल

सफलता के लिए अनुशासन, संतुलन और फोकस को प्रमुख मार्ग बताता है आज का राशिफल

Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: राशिफल को निकालते समय ग्रह-नक्षत्र के साथ-साथ पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है। दैनिक राशिफल ग्रह-नक्षत्र की चाल पर आधारित फलादेश है, जिसमें सभी राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का दैनिक भविष्यफल विस्तार से बताया जाता है। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिनभर में होने वाली शुभ-अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। आज 2 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे महत्वाकांक्षा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प में वृद्धि होगी।

सूर्य और बुध कन्या राशि में फोकस, संवाद और विवरण पर ध्यान को प्रमुखता देंगे। मंगल तुला राशि में संतुलन को बढ़ावा देंगे, जबकि शुक्र सिंह राशि में आकर्षण और रचनात्मकता को प्रबल करेंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में अध्ययन और नए अवसरों को प्रोत्साहित करेंगे, और शनि वक्री मीन राशि में धैर्य की याद दिलाएंगे। आज का राशिफल सफलता के लिए अनुशासन, संतुलन और फोकस को प्रमुख मार्ग बताता है।

राशिफल