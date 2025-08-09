Spam Calls: जानिए स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करने के टिप्स

Spam Calls: जानिए स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करने के टिप्स

एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मौजूद सेटिंग्स से किया जा सकता है ब्लॉक
Spam Calls, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत में स्पैम और टेलीमार्केटिंग कॉल्स यूजर्स की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। ये कॉल्स अब अलग-अलग नंबर से आकर पहचान से बचते हैं, लेकिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मौजूद आसान सेटिंग्स से इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है।

Samsung Galaxy यूजर्स के लिए टिप्स

  • फोन ऐप खोलें
  • ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स पर टैप करें
  • Block numbers चुनें
  • Block calls from unknown numbers ऑन करें
  • Block spam and scam calls को भी एक्टिव करें
  • चाहें तो किसी नंबर को मैनुअली भी ब्लॉक कर सकते हैं

OnePlus में स्पैम कॉल्स ब्लॉक करने का तरीका

  • ज़्यादातर OnePlus फोन में Google Dialer पहले से मौजूद होता है:
  • फोन ऐप खोलें
  • तीन डॉट्स > Settings में जाएं
  • Caller ID & Spam पर टैप करें
  • Filter spam calls ऑन करें

Oppo, Vivo, iQOO और Realme फोन के लिए स्टेप्स

  • इन ब्रांड्स में भी Google Dialer मिलता है, तो प्रोसेस वही है:
  • फोन ऐप खोलें
  • Settings में जाएं
  • Caller ID & Spam चुनें
  • Filter spam calls को ऑन करें

Xiaomi और Poco स्मार्टफोन्स में सेटिंग्स

  • HyperOS या MIUI वाले डिवाइस में इनबिल्ट डायलर के ज़रिए:
  • फोन ऐप खोलें
  • तीन डॉट्स पर टैप करें
  • Settings > Caller ID & Spam में जाएं
  • Filter spam calls ऑन करें

सरकारी टूल्स का इस्तेमाल करें

  • अगर इन सेटिंग्स के बाद भी स्पैम कॉल्स आते रहें, तो DND (Do Not Disturb) सेवा एक्टिव करें:
  • अपने मोबाइल से 1909 पर SMS भेजें: START 0
  • TRAI DND ऐप Google Play Store से डाउनलोड करें
  • मोबाइल नंबर रजिस्टर कर कॉल-ब्लॉकिंग विकल्प चालू करें