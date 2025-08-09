Spam Calls: जानिए स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करने के टिप्स

एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मौजूद सेटिंग्स से किया जा सकता है ब्लॉक

Spam Calls, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत में स्पैम और टेलीमार्केटिंग कॉल्स यूजर्स की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। ये कॉल्स अब अलग-अलग नंबर से आकर पहचान से बचते हैं, लेकिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मौजूद आसान सेटिंग्स से इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है।

Samsung Galaxy यूजर्स के लिए टिप्स

फोन ऐप खोलें

ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स पर टैप करें

Block numbers चुनें

Block calls from unknown numbers ऑन करें

Block spam and scam calls को भी एक्टिव करें

चाहें तो किसी नंबर को मैनुअली भी ब्लॉक कर सकते हैं

OnePlus में स्पैम कॉल्स ब्लॉक करने का तरीका

ज़्यादातर OnePlus फोन में Google Dialer पहले से मौजूद होता है:

फोन ऐप खोलें

तीन डॉट्स > Settings में जाएं

Caller ID & Spam पर टैप करें

Filter spam calls ऑन करें

Oppo, Vivo, iQOO और Realme फोन के लिए स्टेप्स

इन ब्रांड्स में भी Google Dialer मिलता है, तो प्रोसेस वही है:

फोन ऐप खोलें

Settings में जाएं

Caller ID & Spam चुनें

Filter spam calls को ऑन करें

Xiaomi और Poco स्मार्टफोन्स में सेटिंग्स

HyperOS या MIUI वाले डिवाइस में इनबिल्ट डायलर के ज़रिए:

फोन ऐप खोलें

तीन डॉट्स पर टैप करें

Settings > Caller ID & Spam में जाएं

Filter spam calls ऑन करें

सरकारी टूल्स का इस्तेमाल करें