Spam Calls: जानिए स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करने के टिप्स

एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मौजूद सेटिंग्स से किया जा सकता है ब्लॉक
Spam Calls, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत में स्पैम और टेलीमार्केटिंग कॉल्स यूजर्स की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। ये कॉल्स अब अलग-अलग नंबर से आकर पहचान से बचते हैं, लेकिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मौजूद आसान सेटिंग्स से इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है।
Samsung Galaxy यूजर्स के लिए टिप्स
- फोन ऐप खोलें
- ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स पर टैप करें
- Block numbers चुनें
- Block calls from unknown numbers ऑन करें
- Block spam and scam calls को भी एक्टिव करें
- चाहें तो किसी नंबर को मैनुअली भी ब्लॉक कर सकते हैं
OnePlus में स्पैम कॉल्स ब्लॉक करने का तरीका
- ज़्यादातर OnePlus फोन में Google Dialer पहले से मौजूद होता है:
- फोन ऐप खोलें
- तीन डॉट्स > Settings में जाएं
- Caller ID & Spam पर टैप करें
- Filter spam calls ऑन करें
Oppo, Vivo, iQOO और Realme फोन के लिए स्टेप्स
- इन ब्रांड्स में भी Google Dialer मिलता है, तो प्रोसेस वही है:
- फोन ऐप खोलें
- Settings में जाएं
- Caller ID & Spam चुनें
- Filter spam calls को ऑन करें
Xiaomi और Poco स्मार्टफोन्स में सेटिंग्स
- HyperOS या MIUI वाले डिवाइस में इनबिल्ट डायलर के ज़रिए:
- फोन ऐप खोलें
- तीन डॉट्स पर टैप करें
- Settings > Caller ID & Spam में जाएं
- Filter spam calls ऑन करें
सरकारी टूल्स का इस्तेमाल करें
- अगर इन सेटिंग्स के बाद भी स्पैम कॉल्स आते रहें, तो DND (Do Not Disturb) सेवा एक्टिव करें:
- अपने मोबाइल से 1909 पर SMS भेजें: START 0
- TRAI DND ऐप Google Play Store से डाउनलोड करें
- मोबाइल नंबर रजिस्टर कर कॉल-ब्लॉकिंग विकल्प चालू करें