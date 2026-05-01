Important Historical Events of 1 May : आज समाज नेटवर्क (1986 – संदीप कुमार – भारतीय एथलेटिक्स हैं।) Sandeep Kumar (जन्म: 1986) भारतीय एथलेटिक्स के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो विशेष रूप से रेस वॉकिंग (Race Walking)स्पर्धा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अपनी मेहनत व अनुशासन के लिए पहचाने जाते हैं।

संदीप कुमार ने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर भाग लेकर भारतीय एथलेटिक्स को मजबूत किया है। वे 20 किमी रेस वॉक में अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन क्षमता के कारण प्रसिद्ध हैं।उनकी सफलता ने भारत में रेस वॉकिंग को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है और वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं।

1 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1945 – सोवियत लाल सेना का बर्लिन में प्रवेश।

1984 – फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल।

1993 – श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास की बम विस्फोट में मृत्यु।

1996 – संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं को सरकारी तौर पर निर्धन घोषित किया।

1998 – पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को नाटो में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव सीनेट में पारित।

1999 – नेपाल में मृत्युदंड की सज़ा समाप्त।

2000 – अंतर्राष्ट्रीय अन्तर-संसदीय संघ ने पाकिस्तान, आइवरी कोस्ट व सूडान को देश की संसद भंग करने के लिए संघ की सदस्यता से निलंबित किया।

2001 – लश्कर-ए-तोइबा व जैश-ए-मोहम्मद संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी संगठन घोषित, भारत संयुक्त अमेरिकी की विशेष 301 सूची में शामिल।

2002 – अमेरिका की अपील पर इस्रायल ने हेब्रोन से सेना हटाई।

2003 – अमेरिकी राजनयिक पाल ब्रोमर की इराक के प्रशासक पद पर नियुक्ति।

2004 – यूरोपीय संघ में 10 नये राष्ट्र शामिल।

2005 – सद्दाम हुसैन ने सशर्त रिहाई की अमेरिकी पेशकश ठुकराई।

2007 – ईएसपीएन द्वारा वनडे क्रिकेट रैंकिंग में भारत को नवां स्थान।

2008-

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सात नये जजों की नियुक्ति की।

पाकिस्तान के तालिबान समर्थक आतंकी गुट का पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त के डेरा अदम खेल शहर पर नियंत्रण। बेलारूस ने 10 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया।

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सात नये जजों की नियुक्ति की। पाकिस्तान के तालिबान समर्थक आतंकी गुट का पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त के डेरा अदम खेल शहर पर नियंत्रण। बेलारूस ने 10 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। 2013-

स्व. रमेश भाई को श्रद्धांजलिस्वरूप उनके बासठवें जन्मदिवस समारोह मज़दूर दिवस के अवसर पर सर्वोदय आश्रम टडियांवा मे आयोजित समारोह में भारतकोश पर रमेश भाई से संबंधित सामग्री को वैश्विक पाठक वर्ग को समर्पित किया गया।

1 मई को जन्मे व्यक्ति

1986 – संदीप कुमार – भारतीय एथलेटिक्स हैं।

1969 – हीरा सरनीया – असम से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं।

1964 – नेकराम शर्मा- भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध किसान हैं। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने उन्हें कृषि क्षेत्र में उनके योगदान हेतु ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया है।

1961 – अजय भट्ट – भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।

1955 – आनंद महिंद्रा – भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा व्यपारी हैं।

1940 – अरविन्द दवे – भारत की गुप्तचर एजेंसी ‘रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग’ (रॉ) निदेशक रहे हैं।

1910 – निरंजन नाथ वांचू – वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा केरल और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

1913 – बलराज साहनी- प्रसिद्ध हिन्दी फ़िल्म अभिनेता

1909 – महामाया प्रसाद सिन्हा – भारतीय राजनीतिज्ञ और जल क्रांति दल के राजनेता थे।

1920 – मन्ना डे, प्रसिद्ध गायक।

1922 – मधु लिमये – भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी आंदोलन के नेताओं में से एक थे।

1927 – श्‍याम लाल यादव – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

1927 – नामवर सिंह – हिन्दी के प्रसिद्ध कवि एवं समकालीन आलोचक।

1926 – बाबा इकबाल सिंह – किंगरा सिक्ख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक-आध्यात्मिक नेता थे।

1932 – एस. एम. कृष्णा – भारतीय राजनीतिज्ञ।

1951 – रमेश भाई, समाज सुधारक एवं सर्वोदय आश्रम टडियांवा के संस्थापक।

1960 – जगदीश व्योम – भारत के समकालीन कवि एवं लेखक।

1872 – वजीर हसन – प्रमुख राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता।1632 – हंबीरराव मोहिते – मराठा साम्राज्य के सेनापति थे।

1 मई को हुए निधन