Important Historical Events of 15 May : जानिए 15 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 15 May :आज समाज नेटवर्क (1965 – माधुरी दीक्षित नेने – बालीवुड अभिनेत्री।)माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। वे हिन्दी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री और उत्कृष्ट नृत्यांगना हैं। माधुरी दीक्षित ने 1980 और 1990 के दशक में अनेक सफल फिल्मों में अभिनय किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में Tezaab, Dil, Beta और Hum Aapke Hain Koun शामिल हैं। उनकी मुस्कान, अभिनय और नृत्य शैली ने उन्हें करोड़ों लोगों का प्रिय बना दिया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।



15 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1995 – एलीसन गारग्रीब्स बिना आक्सीजन सिलीडंर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला बनीं।

1999 – कुवैती सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनावों में मताधिकार का हक प्रदत्त।

2001 – इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन को बहुमत।

2002 – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंधों का अनुमोदन किया।

2003 – इराक युद्ध में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर टामी फ़्रैक्स के ख़िलाफ़ ब्रुसेल्स की अदालत में युद्ध सम्बन्धी मुकदमा दायर।

2005 – 20 साल के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा।

2008 – श्रीलंका सरकार ने आतंकवादी संगठन लिट्टे पर प्रतिबन्ध दो साल के लिए बढ़ाया। भारतीय मूल की मंजूला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनीं।

15 मई को जन्मे व्यक्ति

1817 – देवेन्द्रनाथ ठाकुर, प्रख्यात विद्वान् और धार्मिक नेता

1897 – अल्लूरी सीताराम राजू – प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी

1907 – क्रान्तिकारी सुखदेव – महान् क्रांतिकारी शहीद।

1923 – जॉनी वॉकर, भारतीय हास्य अभिनेता।

1933 – टी. एन. शेषन – भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त।

1965 – माधुरी दीक्षित नेने – बालीवुड अभिनेत्री।

1957 – सुशील चन्द्रा – भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

1991 – श्रीमती एडिथ क्रेसन फ़्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।

1926 – महेन्द्रनाथ मुल्ला – भारतीय नौसेना के जांबाज अफसरों में एक।

1892 – हरि विनायक पाटस्कर – भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

15 मई को हुए निधन

1958 – यदुनाथ सरकार – प्रसिद्ध इतिहासकार।

1991 – कालिंदी चरण पाणिग्रही – प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार थे।

1993 – के.एम. करिअप्पा – भारत के ‘प्रथम आर्मी कमाण्डर इन चीफ़’।

1998 – राधिका रंजन गुप्ता – भारतीय राजनीतिक दल जनता पार्टी के राजनेता थे।

2010 – भैरोंसिंह शेखावत – राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत के उपराष्ट्रपति

2017 – सुब्रमण्यम रामास्वामी – भारतीय राज्य पुदुचेरी के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री थे।

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