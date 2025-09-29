Navratri Vrat Paran: जानें नवरात्र व्रत खोलने का सही तरीका

कन्या पूजन के बाद माता रानी को चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण कर खोल लें अपना व्रत

Navratri Vrat Paran, (आज समाज), नई दिल्ली: नवरात्र व्रत के पारण को लेकर भिन्न-भिन्न विचार देखने को मिलते हैं। कोई नवरात्र व्रत का पारण अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद करता है तो कोई नवमी तिथि पर हवन पूजन और कन्याओं को भोजन कराने के बाद माता रानी के व्रत को खोलता है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे नौ दिन तक विधि विधान व्रत रहने के बाद दशमी तिथि को व्रत खोलते हैं।

चलिए आपको बताते हैं नवरात्र व्रत के पारण का सही तरीका। नवरात्र व्रत के पारण से पहले मां अंबे की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हवन पूजन जरूर करें। हवन के बाद कन्याओं को घर में बुलाकर भोजन कराएं। कन्या पूजन के बाद माता रानी को चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण कर अपना व्रत खोल लें।

व्रत खोलने की विधि

हाइड्रेटेड रहें: व्रत खोलने के बाद सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी या नारियल पानी पिएं, इससे शरीर हाइड्रेट होता है और पाचन तंत्र सक्रिय होता है।

व्रत खोलने के बाद सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी या नारियल पानी पिएं, इससे शरीर हाइड्रेट होता है और पाचन तंत्र सक्रिय होता है। हल्का और सात्विक भोजन: तुरंत भारी और तला हुआ खाना खाने से बचें। इसके बजाय, फल, दूध, दही, साबूदाने की खिचड़ी या कुट्टू के आटे से बनी सात्विक चीजें खाएं।

तुरंत भारी और तला हुआ खाना खाने से बचें। इसके बजाय, फल, दूध, दही, साबूदाने की खिचड़ी या कुट्टू के आटे से बनी सात्विक चीजें खाएं। प्रोटीन और फाइबर शामिल करें: पाचन और सेहत के लिए प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें जैसे फल, सब्जियां, और दूध उत्पादों को अपने भोजन में शामिल करें।

पाचन और सेहत के लिए प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें जैसे फल, सब्जियां, और दूध उत्पादों को अपने भोजन में शामिल करें। तुरंत चाय-कॉफी न पिएं: खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी हो सकती है, इसलिए व्रत खोलने के तुरंत बाद इनका सेवन करने से बचें।

खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी हो सकती है, इसलिए व्रत खोलने के तुरंत बाद इनका सेवन करने से बचें। धीरे-धीरे भोजन करें: शुरूआत में कुछ-कुछ समय के अंतराल पर थोड़ा-थोड़ा भोजन करें, ताकि शरीर को आदत हो जाए।

धार्मिक नियम

सही तिथि पर खोलें: व्रत खोलने के लिए अष्टमी या नवमी तिथि का इंतजार करें और इसके बाद माता रानी की पूजा के बाद ही व्रत खोलें। कन्या पूजन करें: व्रत खोलने से पहले 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, जो माता रानी के नौ रूपों का प्रतीक होती हैं।

व्रत खोलने के लिए अष्टमी या नवमी तिथि का इंतजार करें और इसके बाद माता रानी की पूजा के बाद ही व्रत खोलें। हवन और पूजा करें: पारण करने से पहले मां दुर्गा के नाम से हवन और विधिवत पूजा करें, इससे व्रत का फल मिलता है।

पारण करने से पहले मां दुर्गा के नाम से हवन और विधिवत पूजा करें, इससे व्रत का फल मिलता है। सेंधा नमक का प्रयोग करें: यदि आप एक समय भोजन कर रहे हैं, तो सेंधा नमक का प्रयोग करें।

यदि आप एक समय भोजन कर रहे हैं, तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें: व्रत के दौरान मन को साफ रखें, किसी की निंदा या झूठ बोलने से बचें और सकारात्मक रहें।

