Important Historical Events of 8 October : जानिए 8 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 8 October : आज समाज नेटवर्क (2008 – केदारनाथ साहू – भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार) केदारनाथ साहू छत्तीसगढ़ राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे, जिन्होंने 2008 में अपनी कला के लिए विशेष पहचान प्राप्त की। वे विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्य “पंथी” और “राऊत नाचा” के संवाहक और प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने इन लोक नृत्यों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया में प्रस्तुत किया।

उनकी कला में स्थानीय परंपराओं, भक्ति, और सामाजिक संदेशों का समावेश होता था। केदारनाथ साहू को उनकी उत्कृष्ट कला और योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान भी शामिल हैं। उनका योगदान भारतीय लोक कला के संरक्षण और प्रसार में अमूल्य रहा है।

8 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1932 – भारतीय वायुसेना का गठन।

1996 – ओटावा में आयोजित सम्मेलन में लगभग 50 देश बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पर सहमत।

1998 – भारत ‘फ़्लाइट सेफ़्टी फ़ाउंडेशन’ का सदस्य बना।

2000 – वोजोस्लाव कोस्तुनिका यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति बने, इस्रायल, फ़िलिस्तीन व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गाजा पट्टी समस्या हल के लिए त्रिपक्षीय संकट प्रबंधन दल के गठन पर सहमत।

2001 – इटली के मिलान हवाई अड्डे पर दो विमानों के आपस में टकरा जाने के बाद एक में आग लग गयी, जिससे 114 लोगों की मौत हो गई।

2002 – पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का पुन: परीक्षण किया।

2003 – टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिस वेनेजुएला गोजेदोर एजुआ ने ख़िताब पर कब्ज़ा जमाया, 2003 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की शिरीन इबादी को देने की घोषणा की गई।

2004 – भारतीय गेहूँ पर मौनसेंटो का पेटेन्ट रद्द। शांति का नोबेल पुरस्कार केन्याई पर्यावरणविद वांगरी मथाई को।

2007 – बांग्लादेश के पूर्व गृहमंत्री मोहम्मद नसीम को 13 साल क़ैद की सज़ा हुई।

8 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

1998 – दिव्या काकरन – भारत की फ्रीस्टाइल महिला पहलवान हैं।

1931 – पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य – भारतीय राजनीतिज्ञ हैं।

1844 – बदरुद्दीन तैयब जी- प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता

8 अक्टूबर को हुए निधन

2020 – रामविलास पासवान – लोक जनशक्‍ति पार्टी के अध्‍यक्ष व भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे।

2008 – केदार नाथ साहू – भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे।

1990 – कमलापति त्रिपाठी – भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे।

1979 – जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता

1936 – प्रेमचंद, प्रसिद्ध हिन्दी कहानीकार और उपन्यासकार, (जन्म 1880)

यह भी पढ़े:- Important Historical Events of 6 October : जानिए 6 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ