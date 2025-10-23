Important Historical Events of 24 October : जानिए 24 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

1577 - चौथे सिख गुरु रामदास जी द्वारा अमृतसर की स्थापना

Important Historical Events of 24 October : आज समाज नेटवर्क  (1577 – चौथे सिख गुरु रामदास जी द्वारा अमृतसर की स्थापना) सन् 1577 में चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी ने पंजाब में अमृतसर शहर की स्थापना की। इस नगर का नाम उस पवित्र तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया, जिसकी खुदाई गुरु रामदास जी के निर्देश पर करवाई गई थी। यह सरोवर आगे चलकर सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) का केंद्र बना।

अमृतसर न केवल सिख धर्म का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना, बल्कि यह नगर एकता, श्रद्धा और सेवा की भावना का प्रतीक भी है। गुरु रामदास जी की इस स्थापना ने सिख समुदाय को एक स्थायी आध्यात्मिक और सामाजिक आधार प्रदान किया।

24 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण 

  • 1577 – चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की, शहर का नाम तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया।
  • 1579 – जेसुइट पादरी एस जे थामस भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे,वह पुर्तग़ाली नौका से गोवा पहुंचे।
  • 1605 – मुग़ल शासक जहाँगीर ने आगरा में गद्दी संभाली थी।
  • 1657 – कल्याण और भिवंडी के शासन के अाधीन आए।
  • 1945 – द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के एक महीने बाद ही विश्व में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) की स्थापना की गई।
  • 1946 – रॉकेट द्वारा पहली बार धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया।
  • 1947 – जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला किया।
  • 1948 – बर्नार्ड बारूक ने सीनेट युद्ध की जांच समिति के समक्ष एक भाषण में पहली बार ‘शीत युद्ध’ शब्द का इस्तेमाल किया।
  • 1975 – बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया और अगले दिन से यह प्रभाव में आ गया।
  • 1982 – सुधा माधवन मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला एथलीट बनी।
  • 1984 – काेलकाता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच पहली मेट्रो ट्रेन (भूमिगत ट्रेन) शुरु।
  • 2000 – दक्षिण कोरिया द्वारा लम्बी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण न करने की घोषणा।
  • 2001 – नासा के 2001 मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया।
  • 2004 – ब्राजील ने अंतरिक्ष में पहला सफल राकेट परीक्षण किया।
  • 2005 – न्यूजीलैंड-भारत नया हवाई सेवा समझौता करने पर सहमत।

24 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1974 – अनुराग ठाकुर – जानेमाने भारतीय राजनीतिज्ञ व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक हैं।
  • 1972 – मल्लिका शेरावत, हिन्दी फ़िल्म अभिनेत्री।
  • 1940 – कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन – भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक।
  • 1936 – संजीव चट्टोपाध्याय – बांग्ला भाषा के उपन्यासकार तथा लघु कथाकार थे।
  • 1921 – आर. के. लक्ष्मण, सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट।
  • 1915 – जीवन – हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे।
  • 1914 – लक्ष्मी सहगल, स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेविका।
  • 1911 – अशोक मेहता – भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक, समाजवादी नेता, सांसद तथा विचारक।
  • 1884 – प्रेमनाथ डोगरा – जम्मू-कश्मीर के एक नेता थे।
  • 1775 – बहादुर शाह ज़फ़र – मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे।

24 अक्टूबर को हुए निधन

  • 2000 – सीताराम केसरी – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक थे।
  • 1996 – ग्लेडविन जेब – संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव के चुनाव तक कार्यवाहक महासचिव थे।
  • 1991 – इस्मत चुग़ताई – भारत की प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार
  • 1954 – रफ़ी अहमद क़िदवई, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ
  • 2006 – धरमपाल – भारत के एक महान् गांधीवादी, विचारक, इतिहासकार एवं दार्शनिक।
  • 2013 – मन्ना डे – भारत सरकार ने इन्हें सन 2005 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित।
  • 2017 – गिरिजा देवी – प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थीं।
  • 2005 – टी. एस. मिश्रा – भारतीय राज्य असम के भूतपूर्व राज्यपाल थे।

