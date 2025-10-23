Important Historical Events of 23 October : जानिए 23 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं

Know the important events of October 23
तुलसीदास प्रसिद्ध कवि।

Important Historical Events of 23 October : आज समाज नेटवर्क (1623 – तुलसीदास प्रसिद्ध कवि) गोस्वामी तुलसीदास (1532–1623 ई.) हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे। वे भक्तिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास ने भगवान राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति “रामचरितमानस” है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है और इसे हिंदी साहित्य का अमूल्य रत्न माना जाता है।

1623 ई. में तुलसीदास का देहांत हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली प्रमुख हैं। तुलसीदास ने समाज को नैतिकता, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वे भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा के अमर प्रतीक हैं।

23 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1764 – मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित हुआ।
  • 1910 – ब्लांश एस स्कॉट अमेरिका में अकेले हवाई जहाज उड़ाने बनाने वाली पहली महिला बनीं।
  • 1915 – न्यूयार्क में लगभग 25,000 महिलाओं ने मतदान के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
  • 1942 – अल अलामीन के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने जर्मन सेना को पराजित किया।
  • 1943 – नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की ‘झांसी की रानी ब्रिगेड़’ की सिंगापुर में स्थापना की।
  • 1946 – त्रिग्वेली (नार्वे) सं.रा. संघ के प्रथम महासचिव नियुक्त।
    संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयार्क में पहली बार बैठक।
  • 1958 – रूसी कवि एवं उपन्यासकार बोरिस पास्तरनाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार।
  • 1973 – अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन वाटरगेट मामले में टेप जारी करने पर सहमत हुए।
  • 1978 – चीन और जापान ने चार दशकों से चले आ रही शत्रुता को औपचारिक रूप से समाप्त किया।
  • 1980 – लीबिया एवं सीरिया द्वारा एकीकरण की घोषणा।
  • 1989 – हंगरी ने स्वयं को गणराज्य घोषित किया।
    हंगरी सोवियत संघ से 33 वर्षों के बाद आजाद होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बना।
  • 1998 – पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या का समाधान आत्म निर्णय से करने की मांग दोहरायी।
    जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण किया।
  • 2000 – अमेरिकन विदेशी मंत्री मेडलिन अल्ब्राइट की उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग ली से ऐतिहासिक मुलाकात।
  • 2001 – नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा शुरू की।
    एप्पल ने आईपॉड बाज़ार में उतारा
  • 2003 – 30 से 35 परमाणु बम होने की पुष्टि की। माओवादी हिंसा ने नेपाल के पूर्व मंत्री का आवास बम से उड़ाया। भारत और बुल्गारिया ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किये। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान ने अपनी परमाणु रिपोर्ट सौंपी। विश्व के अकेले सुपरसोनिक विमान कानकोर्ड ने न्यूयार्क से अपनी आख़िरी उड़ान भरी।
  • 2006 – सूडान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दूत को देश छोड़ने का आदेश दिया।
  • 2007 – कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर.के. राघवन को अपने नये सलाहकारी बोर्ड में नियुक्त किया।
  • 2008 – नया कम्पनी विधेयक 2008 लोकसभा में पेश हुआ।
  • 2011 – तुर्की के वान प्रांत में 7.2 तीव्रता का भूकंप,582 लोगों की मौत, हजारों घायल।

23 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1979 – रंजन सोढ़ी – भारतीय डबल ट्रेप निशानेबाज़ हैं।
  • 1974 – अरविन्द अडिग – प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, जो अपने उपन्यास अंग्रेज़ी में लिखते हैं।
  • 1966 – शोभा करंदलाजे – भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ हैं।
  • 1778 – रानी चेन्नम्मा – झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी।
  • 1898 – खंडू भाई देसाई, श्रमिक नेता
  • 1923 – भैरोंसिंह शेखावत – राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत के उपराष्ट्रपति।
  • 1937 – देवेन वर्मा – हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता।
  • 1957 – सुनील मित्तल – एक भारतीय उद्योगपति, समाज सेवी और भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन
  • 1883 – मिर्ज़ा इस्माइल – सन 1908 में मैसूर के महाराजा के सहायक सचिव थे।

23 अक्टूबर को हुए निधन

  • 2021 – मीनू मुमताज़ – भारतीय अभिनेत्री थीं।
  • 2012 – सुनील गंगोपाध्याय – सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे।
  • 1623 – तुलसीदास प्रसिद्ध कवि।
  • 1973 – नेली सेनगुप्ता – प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी।
  • 2005 – भोलाशंकर व्यास – ‘काशी’ (वर्तमान बनारस) के प्रसिद्ध साहित्यकार।
  • 1962 – सूबेदार जोगिन्दर सिंह- परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक।

