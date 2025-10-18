Important Historical Events of 19 October : जानिए 19 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 19 October : आज समाज नेटवर्क(1995 – कुमारी नाज़ – हिन्दी फ़िल्म अभिनेत्री थीं।) कुमारी नाज़ एक जानी-मानी हिन्दी फ़िल्म अभिनेत्री थीं, जिनका प्रमुख योगदान 1950 और 1960 के दशक की फ़िल्मों में देखने को मिलता है। उन्होंने बचपन में ही फ़िल्मों में अभिनय की शुरुआत की और बाल कलाकार के रूप में लोकप्रियता हासिल की। ‘बूट पॉलिश’ (1954) जैसी फ़िल्मों में उनके अभिनय की सराहना की गई। बड़े होने पर उन्होंने कई सामाजिक और पारिवारिक फ़िल्मों में अभिनय किया।

1995 में उनका निधन हुआ, जिससे हिन्दी सिनेमा ने एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री को खो दिया। कुमारी नाज़ का अभिनय और मासूमियत आज भी सिनेप्रेमियों के दिलों में बसी हुई है।

19 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1689 – रायगढ़ किले में संभाजी की विधवा और उसके बच्चे ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

1889 – फ्रांसीसी नेता नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस की राजधानी से अपनी सेना हटाई।

1933 – जर्मनी मित्र राष्ट्रों की संधि से बाहर आया।

1924 – अब्दुल अज़ीज़ ने स्वयं को मक्का में पवित्र स्थानों का रक्षक घोषित किया।

1950 – मदर टेरेसा ने कलकत्ता (भारत) में मिशनरी ऑफ़ चैरिटिज की स्थापना की।

1952 – श्रीरामुलू पोट्टी ने पृथक् अांध्र राज्य के लिये आमरण अनशन शुरु किया।

1970 – भारत में निर्मित पहला मिग-21 विमान भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया।

1983 – भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डाक्टर एस. चन्द्रशेखर को एक अन्य अमेरिकी वैज्ञानिक प्रो. विलियम्स फ़ाउलर के साथ 1983 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार।

1994 – जेनेवा में उत्तरी कोरिया और सं.रा. अमेरिका ने कोरिया प्राय:द्वीप को परमाणु हथियारों के प्रसार से मुक्त रखने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

2003 – पोप जॉन पाॅल द्वितीय ने मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया। यह संत की उपाधि दिये जाने की दिशा में पहला कदम होता है।

2004 – अमेरिका के विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने यह रहस्योद्घाटन किया कि अमेरिका की कोशिशों से भारत-पाकिस्तान युद्ध टला। चीन ने अपना पहला व्यावसायिक मौसम उपग्रह छोड़ा। सू विन म्यांमार के नये प्रधानमंत्री बने।

2005 – ईराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ बगदाद में सुनवाई शुरू।

2007 – पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर हमले के बाद भारतीय उच्चायुक्त ने उनसे मुलाकात की।

2008 – आटोमोबाइल बाज़ार में मंदी के कारण टाटा मोटर्स ने 300 अस्थाई कर्मियों को हटाया।

2012 – लेबनान की राजधानी बेरुत में बम विस्फोट में आठ लोगों की मौत ,110 अन्य घायल विनोद।

19 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

2002 – दिव्यांश सिंह पंवार – भारतीय निशानेबाज़ हैं।

2000 – नीतू घंघास – भारत की युवा मुक्केबाज़ हैं।

1870 – मातंगिनी हज़ारा – प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी।

1887 – सारंगधर दास – स्वतंत्रता सेनानी थे।

1888 – वेंकटरामा रामलिंगम पिल्लई – भारतीय साहित्यकार थे जो तमिलनाडु से थे।

1888 – गोविन्दराम सेकसरिया – स्वतंत्रता-पूर्व भारत के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक थे।

1903 – आर. सी. बोराल – हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार।

1910 – सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, खगोल भौतिक शास्त्री

1911 – मजाज़, प्रसिद्ध शायर

1923 – भोलाशंकर व्यास – ‘काशी’ (वर्तमान बनारस) के प्रसिद्ध साहित्यकार।

1961 – सनी देओल के नाम से प्रसिद्ध अजय सिंह, हिन्दी फ़िल्म अभिनेता।

1929 – निर्मला देशपांडे – गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुईं प्रसिद्ध महिला सामाजिक कार्यकर्ता।

1920 – पाण्डुरंग शास्त्री अठावले – प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा समाज सुधारक।

19 अक्टूबर को हुए निधन

2011 – कक्कानादन – भारतीय लेखक, उपन्यासकार व कथाकार थे।

2005 – जॉन बोस्को जसोकी – भारतीय राजनीतिज्ञ थे।

1995 – कुमारी नाज़ – हिन्दी फ़िल्म अभिनेत्री थीं।

1971 – रामअवध द्विवेदी – प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक।

यह भी पढ़े:-Important Historical Events of 17 October : जानिए 17 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं