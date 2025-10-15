Important Historical Events of 16 October : जानिए 16 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 16 October :आज समाज नेटवर्क (1964 – चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया) 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे “596” कोडनेम दिया गया था। यह परीक्षण शिनजियांग प्रांत के लोप नूर (Lop Nur) परीक्षण स्थल पर किया गया था। इस विस्फोट के साथ ही चीन परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल होने वाला पाँचवाँ देश बन गया, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद।

इस परीक्षण का उद्देश्य चीन की सैन्य ताकत को दर्शाना और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना था। यह शीत युद्ध के दौर में हुआ, जब वैश्विक शक्ति संतुलन अत्यधिक तनावपूर्ण था। चीन का यह कदम एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मोड़ साबित हुआ।यह परीक्षण न केवल तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक था, बल्कि चीन की “स्वावलंबी रक्षा नीति” का भी संकेत था, जिसमें उसने बिना किसी बाहरी सहायता के परमाणु हथियार विकसित किए।

16 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1905 – लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन।

1939 – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहला हमला किया।

1951 – पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या की गई।

1959 – राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना।

1968 – हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

1984 – दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता डेसमंड टुटु को शांति के लिये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

1996 – ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में फुटबाॅल मैच के दौरान स्टेडियम में क्षमता से अधिक लोगों के पहुंचने के कारण मची भगदड़ में 84 लोगों की मौत,180 से अधिक घायल।

1999 – सं.रा. अमेरिका ने सैन्य शासन के विरोध में पाकिस्तान पर प्रतिबन्ध लगाया।

2002 – 14वें एशियाई खेलों में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक विजेता डोपिंट टेस्ट में असफल रहने के बाद भारत

की सुनीता रानी का पदक छीना गया।

2003 – मलयाली फ़िल्मकार अडूर गोपाकृष्णन को फ़्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘कमांडर आफ़ द आर्डर आफ़ आर्ट्स एंड लैटर्स’ दिया गया।

2004 – दारफुर में मरने वालों का आंकड़ा 70,000 तक पहुँचा। अमेरिका ने इराकी अबू मुसार जल जरकावी के संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया।

2005 – जी-20 देश वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ़ में सुधार हेतु एकमत।

2011- भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फ़ौजा सिंह ने सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उम्र का ‘शतक’ बना चुके फ़ौजा सिंह ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आठ घंटे से अधिक समय में फिनिश लाइन पार की।

2012 – सौर मंडल के बाहर एक नये ग्रह ‘अल्फा सेंचुरी बीबी’ का पता चला।

2013 – दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस के पाक्से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ देर पहले लाओ एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 49 लोगों की मौत।

16 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

2000 – संकेत महादेव – भारतीय भारोत्तोलक (वेटलिफ़्टर) खिलाड़ी हैं।

1995 – अमित पंघाल – कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज़ हैं।

1950 – निदुमोलु सुमति – भारत की प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं।

1896 – सेठ गोविन्द दास – सेनानी, सांसद तथा हिन्दी के साहित्यकार थे।

1940 – नरेंद्र चंचल – भारत के प्रसिद्ध गायकों में से एक थे।

1944 – लच्छू महाराज – भारत के जानेमाने तबला वादक।

1948 – हेमा मालिनी- प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम् की नृत्यांगना।

1948 – नवीन पटनायक- ओडिशा के 14वें मुख्यमंत्री।

1939 – दिगम्बर हांसदा – संथाली भाषा के विद्वान शिक्षाविद और पद्मश्री से सम्मानित थे।

1905- विनय मोहन शर्मा (पं. शुकदेव प्रसाद तिवारी)- प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक

1995 – वेद कृष्णमूर्ति – भारतीय महिला क्रिकेटर।

16 अक्टूबर को हुए निधन