Important Historical Events of 15 October : आज समाज नेटवर्क (1918 – साईं बाबा) 1918 का वर्ष साईं बाबा के भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष 15 अक्टूबर को शिर्डी के महान संत साईं बाबा ने महासमाधि ली थी। यह दिन दशहरा (विजयादशमी) का था, जिसे उनके भक्त पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली मानते हैं।

साईं बाबा एक महान संत, योगी और फ़कीर माने जाते हैं, जिन्होंने धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता, करुणा, और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को “सबका मालिक एक” का उपदेश दिया और सच्ची भक्ति, प्रेम, और विश्वास पर ज़ोर दिया।1918 में साईं बाबा की मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव और शिक्षाएँ आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। शिर्डी आज एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है, जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं।

15 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1686 – मुग़ल शासक औरंगजेब ने बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1866 – कनाडा स्थित फ्रेंच बहुल क्षेत्र क्यूबेक में जबरदस्त आग लगने से 2500 मकान जलकर खाक।

1923 – वर्ष का पांचवा उष्णकटिबंधीय तूफ़ान लीवर्ड द्वीप के उत्तर में आया।

1932 – टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की।

1935 – टाटा एयरलाइन (जो कालांतर में एयर इंडिया बन गया) की पहली उड़ान।

1949 – त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया।

1958 – अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने मिस्र के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए।

1970 – अनवर सदत मिस्त्र के राष्ट्रपति चुने गए।

1978 – सोवियत संघ ने पूर्वी कजाखस्तान क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया।

1990 – सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।

1996 – फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना।

1997 – अरुंधति राय को उनके उपन्यास ‘द गॉड आफ़ स्माल थिंग्स’ के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया।

1998 – ग़रीबी उन्मूलन के लिए भारत की फ़ातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

1999 – चीन ने 12 हज़ार किलोमीटर तक मार करने वाले ‘डी.एफ़.-41 आईसीबीएम’ नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया, जनरल जोसेफ़ रॉलस्टन नाटो के सर्वोच्च वाइस कमांडर नियुक्त।

2006 – संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया।

2007 – वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के तीन अर्थशास्त्रियों- लियोनिड हरविक्ज, इरिक मस्किन और रोजर मायरसन को प्रदान किया गया।

2008 – रिजर्व बैंक ने सीआरआर में एक फ़ीसदी की कटौती की घोषणा की। अरविन्द अदिग को उनकी पुस्तक ‘द हाइट टाइगर’ के लिए वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया।

2012 – ब्रिटिश लेखिका हिलेरी मेंटल को उनके उपन्यास “ब्रिंग अप द बडीज़” के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2013 – फिलीपीन्स में 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप से 215 से अधिक लोगों की मौत।

15 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

1973 – कृपानाथ मल्लाह – भारतीय राजनेता हैं जो असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा में सदस्य हैं।

1953 – मागुण्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी – भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो 17वीं लोकसभा में संसद के सदस्य हैं।

1948 – महेंद्र नाथ पांडेय – भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिनका सम्बंध भारतीय जनता पार्टी से है।

1947 – मदन सिंह चौहान – छत्तीसगढ़ के संगीतज्ञ तथा प्रसिद्ध लोक गायक हैं।

1931 – अब्दुल कलाम, भारत के 11वें राष्ट्रपति ।

1936 – मदन लाल खुराना, दिल्ली के मुख्यमंत्री।

1957 – मीरा नायर, भारतीय निर्देशक।

1957 – मुख़्तार अब्बास नक़वी – भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और राजनेता हैं।

1952 – रमन सिंह- प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री।

1946 – विक्टर बनर्जी – भारतीय अभिनेता हैं।

1932 – के. शंकरनारायणन – महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे।

1925 – हीरा लाल देवपुरा – राजस्थान के भूतपूर्व ग्यारहवें मुख्यमंत्री थे।

1922 – शंकर- प्रसिद्ध संगीतकार (शंकर जयकिशन)।

1914 – मोहम्मद ज़हीर शाह – अफ़ग़ानिस्तान के अंतिम राजा थे।

1914 – मनुभाई राजाराम पंचोली – गुजराती भाषा के उपन्यासकार, लेखक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे।

1542 – अकबर – मुग़ल शासक

15 अक्टूबर को हुए निधन

1595 – फ़ैज़ी – मध्यकालीन भारत का एक विद्वान् साहित्यकार और फ़ारसी का प्रसिद्ध कवि थे।

1918 – साईं बाबा।

1961 – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, एक कवि, उपन्यासकार, निबन्धकार और कहानीकार

1975 – देवी प्रसाद राय चौधरी- पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार।

1999 – दुर्गा भाभी – भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रान्तिकारियों की प्रमुख सहयोगी थीं।

2012 – नोरोदम शिनौक – कंबोडिया के राजा थे।

2020 – भानु अथैया – भारतीय सिनेमा में मशहूर ड्रेस डिज़ाइनर के रूप में जानी थीं।

2020 – अक्किथम अछूथन नंबूथिरी – मलयालम भाषा के कवि थे।

2022 – ओ. पी. शर्मा – भारत के प्रसिद्ध जादूगर थे।

