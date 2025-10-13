Important Historical Events of 14 October : जानिए 14 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

By
Sandeep Singh
-
0
60
Know the important events of October 14

Important Historical Events of 14 October :आज समाज नेटवर्क (1943 – जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा की) 1943 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जापान ने 14 अक्टूबर को फिलीपींस की “स्वतंत्रता” की घोषणा की। इस समय फिलीपींस पर जापान का कब्ज़ा था, और यह घोषणा एक प्रोपेगेंडा रणनीति का हिस्सा थी, जिससे जापान खुद को एशियाई देशों का “मुक्तिदाता” दिखाना चाहता था।

जापान ने फ़िलीपींस में एक कठपुतली सरकार स्थापित की और जोसे लौरल (Jose P. Laurel) को राष्ट्रपति बनाया। हालांकि इसे स्वतंत्रता कहा गया, असल में सत्ता जापानी सेना के ही हाथों में थी, और फिलीपींस की जनता को अब भी दमन और युद्ध की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

इस “घोषित स्वतंत्रता” को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता नहीं दी। 1945 में जब जापान युद्ध में हार गया, तब अमेरिका ने फिलीपींस को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया, और आखिरकार 4 जुलाई 1946 को फिलीपींस को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

14 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1882 – शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था।
  • 1933 – जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समूह से बाहर आने की घोषणा की।
  • 1943 – जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा की।
  • 1946 – हालैंड और इंडोनेशिया के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  • 1948 – इजरायल और मिस्र के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरु।
  • 1953 – भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया।
  • 1956 – डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी।
  • 1981 – होस्नी मुबारक मिस्र के चौथे राष्ट्रपति बने।
  • 1979 – जर्मनी के बॉन में परमाणु ऊर्जा के खिलाफ एक लाख लोगों ने प्रदर्शन किया।
  • 1997 – ब्रिटेन की महारानी ऐलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फ़िलिप ने अमृतसर के जलियांवाला बाग़ में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
  • 1999 – परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) अमेरिकी सीनेट में नामंजूर।
  • 2000 – संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाक समेत 22 देशों में अपने दूतावास बंद।
  • 2002 – कतर में मिलने के वायदे के साथ 14वें एशियाई खेलों का बुसान में रंगारंग समापन।
  • 2004 – पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ को सेना प्रमुख बनाये रखने वाला विधेयक पारित किया।
  • 2007 – अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए नेपाल को मंजूरी प्रदान की।
  • 2008 – भारतीय रिजर्व बैंक ने म्युचुअल फंड्स की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त 200 अरब रुपये जारी करने की घोषणा की।
  • 2010 – राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ।
  • 2012 – नाइजीरिया की एक मस्जिद में बंदूकधारियों ने 20 लोगों की हत्या की।

14 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1996 – हरजिंदर कौर – भारत की महिला भारोत्तोलक (वेटलिफ़्टर) हैं।
  • 1979 – रित्विक भट्टाचार्य – भारत के स्कवेश खिलाड़ी हैं।
  • 1643 – बहादुर शाह प्रथम, दिल्ली (भारत) का मुग़ल बादशाह
  • 1884 – लाला हरदयाल – भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और ‘गदर पार्टी’ के संस्थापक।
  • 1931 – निखिल रंजन बैनर्जी- संगीतकार
  • 1950 – सेकेंड लेफ़्टिनेंट अरुण खेत्रपाल – परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक।
  • 1930 – मोबुतु सेस सीको – जैरे के राष्ट्रपति थे।
  • 1924 – बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य – असमिया साहित्यकार थे।
  • 1863 – लालू भाई सामलदास मेहता – प्रसिद्ध उद्योगपति थे। 1926 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ‘सर’ की उपाधि दी थी।

14 अक्टूबर को हुए निधन

  • 2020 – शोभा नायडू – भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक थीं।
  • 1240 – रज़िया सुल्तान, भारत की थम महिला शासिका
  • 2004 – दत्तोपन्त ठेंगडी, राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मज़दूर संघ के संस्थापक
  • 2013 – मोहन धारिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता
  • 1998 – दसरथ देब – भारतीय राजनीतिक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिज्ञ थे।
  • 1947 – नरसिंह चिन्तामन केलकर – लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार।

यह भी पढ़े:- Important Historical Events of 13 October : जानिए 13 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ