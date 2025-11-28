Important Historical Events of 29 November : जानिए 29 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

By
Sandeep Singh
-
0
49
Know the important events of November 29
1870 – ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू हुआ

Important Historical Events of 29 November :आज समाज नेटवर्क  (1870 – ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू हुआ।) 1870 में ब्रिटेन में Elementary Education Act पारित किया गया, जिसे सामान्यतः फॉर्स्टर एजुकेशन एक्ट कहा जाता है। यह कानून ब्रिटेन में बच्चों के लिए औपचारिक और संगठित प्राथमिक शिक्षा की नींव माना जाता है।

  • पहली बार राज्य ने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार की।
  • देशभर में स्कूल बोर्ड स्थापित किए गए, जो स्कूलों का निर्माण, प्रबंधन और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करते थे।
  • 5 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई।
  • गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए शुल्क सहायता और सुविधाओं का प्रावधान किया गया।

29 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1516 – फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने फ्रेईबर्ग के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया।
  • 1759 – दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या।
  • 1775 – सर जेम्स जे ने अदृश्य स्याही का अविष्कार किया।
  • 1830 – पोलैंड में रूस के शासन के खिलाफ नवंबर विद्रोह शुरु हुआ।
  • 1870 – ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू हुआ।
  • 1889 – बेंगळूरू के लालबाग़ गार्डन में ‘ग्लास हाउस’ की आधारशिला रखी गई।
  • 1916 – अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की।
  • 1944 – अलबानिया को नाजी कब्जे से छुड़ाया गया।
  • 1947 – भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन होने पर निज़ाम ने भारत में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा।
  • 1949 – पूर्वी जर्मनी में यूरेनियम खदान में विस्फोट से 3700 लोग मरे।
  • 1961 – दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भारत आये।
  • 1970 – हरियाणा सौ फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना।
  • 1987 – कोरियाई विमान फ्लाइट 858 में थाईलैंड-म्यांमार की सीमा के पास विस्फोट में 115 लोगों की मौत।
  • 1989 – तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने इस्तीफा दिया।
  • 1998 – कर्नल कुरु बातासयाल के नेतृत्व में भारतीय सैन्य दस्ते ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना यूनीफ़िष में नार्वे के दस्ते का स्थान ग्रहण किया।
  • 1999 – महाराष्ट्र के नारायण गाँव में विश्व का सबसे बड़ा मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप खुला।
  • 2001 – अफ़ग़ान गुट अंतरिम परिषद पर राजी हुए।
  • 2004 – आसियान देशों ने चीन के साथ व्यापार के समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया।
  • 2005 – तक बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
    शिवराज सिंह चौहान – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन।
  • 2006 – पाकिस्तान ने मध्यम दूरी वाले मिसाइल ‘हत्फ़-4’, जिसे शाहीन-I भी कहा जाता है, का सफल परीक्षण किया।
  • 2007 – जनरल अशरफ़ परवेज कियानी ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की कमान सम्भाली। परवेज मुशर्रफ़ ने असैनिक राष्ट्रपति के रूप में अगले पाँच वर्ष के लिए शपथ ग्रहण की।
  • 2008 – 60 घंटे आपरेशन के बाद कमांडो ने मुम्बई को आतंकियों से मुक्त कराया। भारतीय मुक्केबाज़ मैरीकॉम ने पाँचवी महिला एआईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती।
  • 2012 – संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलीस्तीन को गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया।

29 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1935 – गुरबचन सिंह सालारिया, परमवीर चक्र से सम्मानित।
  • 1913 – अली सरदार जाफ़री, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर।
  • 1869 – ठक्कर बाप्पा – अपने सेवा‌ कार्यों के लिये प्रसिद्ध भारतीय थे।

29 नवंबर को हुए निधन

  • 2010 – इंदिरा गोस्वामी – असमिया साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर थीं।
  • 2008 – छबीलदास मेहता – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा गुजरात के नौंवे मुख्यमंत्री थे।
  • 1909 – प्रसिद्ध बंगला इतिहासकार रोमेश चन्द्र दत्त।
  • 1993 – जे. आर. डी. टाटा – आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में जे. आर. डी. टाटा का नाम सर्वोपरि है।
  • 2015 – ओटो न्यूमैन – अमेरिकी समाजशास्त्री और शिक्षाविद।
  • 2002 – ओंकारनाथ श्रीवास्तव – कवि एवं समाचार प्रसारक
  • 1759 – आलमगीर द्वितीय – 16वाँ मुग़ल बादशाह था, जिसने 1754 से 1759 ई. तक राज्य किया।

यह भी पढ़े:- Important Historical Events of 28 November : जानिए 28 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ