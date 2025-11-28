Important Historical Events of 28 November : जानिए 28 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 29 November :आज समाज नेटवर्क (1893 – न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया) 1893 में न्यूज़ीलैंड दुनिया का पहला स्व-शासित देश बना जिसने राष्ट्रीय चुनावों में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया।
- 19 सितंबर 1893 को “Electoral Act 1893” पारित किया गया।
- इसी वर्ष के 28 नवंबर 1893 के आम चुनाव में न्यूज़ीलैंड की महिलाओं ने पहली बार वोट डाला।
- यह घटना वैश्विक महिला मताधिकार आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है।
28 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
- 1520 – फर्डिनान्द मैगलन ने प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत की।
- 1660 – लंदन में द रॉयल सोसायटी का गठन हुआ।
- 1676 – बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत के उपजाऊ क्षेत्र और महत्वपूर्ण बंदरगाह पुड्डचेरी पर फ़्रांसीसियों का क़ब्ज़ा हो गया।
- 1814 – द टाइम्स ऑफ लंदन को पहली बार स्वचालित प्रिंट मशीन से छापा गया।
- 1821 – पनामा ने स्पेन से आजाद होने की घोषणा की।
- 1912 – इस्माइल कादरी ने तुर्की से अल्बानिया के आजाद होने की घोषणा की।
- 1956 – चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई भारत आए।
- 1966 – डोमनिकन रिपब्लिक ने संविधान अपनाया।
- 1990 – चुनावों के उपरान्त जान मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।
- 1996 – कैप्टन इन्द्राणी सिंह एयरबस ए-300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनीं।
- 1997- प्रधानमंत्री आई के गुजराल ने अपने पद से इस्तीफा दिया।
- 1999 – एशिया कप हॉकी का ख़िताब दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता, भारत ने कांस्य पदक मलेशिया को हराकर जीता।
- 2001 – नेपाल ने माओवादियों से निपटने हेतु भारत से दो हैलीकॉप्टर मांगे।
- 2002 – कनाडा ने हरकत उज मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया।
- 2006 – नेपाली सरकार और माओवादियों के मध्य हथियारों के मैनेजमेंट पर संधि सम्पन्न।
- 2007 – दो एशियाई देशों के बीच मधुर होते रिश्तों के चलते द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार चीन के युद्धपोत जापान भेजे गए।
- 2012 – सीरिया की राजधानी दमिश्क में दो कार बम धमाकों में 54 मरे और 120 घायल हुये।
28 नवंबर को जन्मे व्यक्ति
- 1922 – भगवत झा आज़ाद – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।
- 1927 – प्रमोद करण सेठी – प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक।
- 1945 – अमर गोस्वामी – भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार।
28 नवंबर को हुए निधन
- 1890- ज्योतिबा फुले- भारत के महान् विचारक, समाज सेवी तथा क्रान्तिकारी।
- 1989 – देवनारायण द्विवेदी – हिन्दी के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक।
- 1980 – बी. एन. सरकार – प्रसिद्ध भारतीय फ़िल्म निर्माता और न्यू थियेटर्स, कलकत्ता के संस्थापक थे।
- 1962 – सी डे – बंगाल के प्रसिद्ध दृष्टिहीन गायक।
- 1994- भालजी पेंढारकर, प्रसिद्ध मराठी फ़िल्म निर्माता-निर्देशक।
- 1981 – शंकर शेष – हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक थे।