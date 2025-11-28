Important Historical Events of 28 November : जानिए 28 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 29 November :आज समाज नेटवर्क (1893 – न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया) 1893 में न्यूज़ीलैंड दुनिया का पहला स्व-शासित देश बना जिसने राष्ट्रीय चुनावों में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया।

19 सितंबर 1893 को “Electoral Act 1893” पारित किया गया।

इसी वर्ष के 28 नवंबर 1893 के आम चुनाव में न्यूज़ीलैंड की महिलाओं ने पहली बार वोट डाला।

यह घटना वैश्विक महिला मताधिकार आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है।

28 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1520 – फर्डिनान्द मैगलन ने प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत की।

1660 – लंदन में द रॉयल सोसायटी का गठन हुआ।

1676 – बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत के उपजाऊ क्षेत्र और महत्वपूर्ण बंदरगाह पुड्डचेरी पर फ़्रांसीसियों का क़ब्ज़ा हो गया।

1814 – द टाइम्स ऑफ लंदन को पहली बार स्वचालित प्रिंट मशीन से छापा गया।

1821 – पनामा ने स्पेन से आजाद होने की घोषणा की।

1912 – इस्माइल कादरी ने तुर्की से अल्बानिया के आजाद होने की घोषणा की।

1956 – चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई भारत आए।

1966 – डोमनिकन रिपब्लिक ने संविधान अपनाया।

1990 – चुनावों के उपरान्त जान मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।

1996 – कैप्टन इन्द्राणी सिंह एयरबस ए-300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनीं।

1997- प्रधानमंत्री आई के गुजराल ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

1999 – एशिया कप हॉकी का ख़िताब दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता, भारत ने कांस्य पदक मलेशिया को हराकर जीता।

2001 – नेपाल ने माओवादियों से निपटने हेतु भारत से दो हैलीकॉप्टर मांगे।

2002 – कनाडा ने हरकत उज मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया।

2006 – नेपाली सरकार और माओवादियों के मध्य हथियारों के मैनेजमेंट पर संधि सम्पन्न।

2007 – दो एशियाई देशों के बीच मधुर होते रिश्तों के चलते द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार चीन के युद्धपोत जापान भेजे गए।

2012 – सीरिया की राजधानी दमिश्क में दो कार बम धमाकों में 54 मरे और 120 घायल हुये।

28 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1922 – भगवत झा आज़ाद – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1927 – प्रमोद करण सेठी – प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक।

1945 – अमर गोस्वामी – भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार।

