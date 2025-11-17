Important Historical Events of 18 November : जानिए 18 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

मधुकर हीरालाल कनिया (M. H. Kania)

Important Historical Events of 18 November : आज समाज नेटवर्क (1927 – मधुकर हीरालाल कनिया (M. H. Kania) मधुकर हीरालाल कनिया का जन्म 1927 में हुआ था। वे भारत के एक प्रतिष्ठित न्यायविद् थे और स्वतंत्र भारत की न्याय व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क़ानून के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ, संतुलित दृष्टिकोण और न्यायिक मर्यादा के कारण वे देश की सर्वोच्च अदालत में उच्च पदों पर पहुँचे।

वे भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) बने और अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक व न्यायिक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाई। न्याय की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विधि के शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारतीय न्यायपालिका की गरिमा को और सुदृढ़ किया। उनके नेतृत्व को भारत की न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाता है।

18 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1727 – महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे।
  • 1738 – फ्रांस और आस्ट्रिया के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर।
  • 1833 – हाॅलैंड और बेल्जियम के बीच जोनहोवेेन संधि पर हस्ताक्षर।
  • 1772 – पेशवा माधवराव प्रथम के छोटे भाई नारायणराव ने गद्दी संभाली।
  • 1909 – अमेरिका ने निकारागुआ पर हमला किया।
  • 1918 – उत्तरपूर्वी यूरोपीय देश लातविया ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की।
  • 1948 – बिहार की राजधानी पटना के निकट स्टीमर ‘नारायणी’ दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच सौ लोग डूबे।
  • 1951 – ब्रिटिश सेना ने मिस्र के इस्मालिया क्षेत्र पर क़ब्ज़ा किया।
  • 1956 – मोरक्को ने स्वतंत्रता हासिल की।
  • 1959- आईएनएस विराट को ब्रिटिश रॉयल नेवी में कमीशंड किया गया था।
  • 1972 – बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया।
  • 1994 – संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की।
    2002 – संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों का पहला दल हैंस ब्लिक्स की अगुआई में बगदाद पहुँचा।
    इराक निशस्त्रीकरण संकट: हेंस ब्लिक्स के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों का दल इराक पहुंचा।
  • 2003 – श्वार्जेनेगर ने कैलीफ़ोर्निया के गवर्नर पद की शपथ ली।
  • 2005 – प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के नये राष्ट्रपति निर्वाचित। ईराक में हुए बम विस्फोट में 44 लोगों की मृत्यु। उत्तर कोरिया के मानवाधिकार रिकार्ड पर संयुक्त राष्ट्र चिन्तित।
  • 2008- केन्द्र सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में 50,000 करोड़ रुपये देने का निर्णय किया। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व मंत्री नटवर सिंह को पार्टी से निष्कासित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त एमएखान का निलम्बन जारी रहने का आदेश दिया। भारत व मिश्र के बीच पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
  • 2013 – अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर मावेन यान को भेजा।
  • 2017- भारत की मानुषी छिल्लर ने जीता ‘मिस वर्ल्ड 2017’ का ख़िताब।

18 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1946 – कमलनाथ – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ हैं।
  • 1934 – सी. एन. बालकृष्णन – कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता और केरल के पूर्व मंत्री थे।
  • 1927 – मधुकर हीरालाल कनिया – भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश थे।
  • 1910 – बटुकेश्वर दत्त – भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे।
  • 1901 – वी शांताराम निर्देशक, फ़िल्मकार, अभिनेता।
  • 1888 – तिरुमलाई कृष्णामाचार्य – भारत के योग गुरु, आयुर्वेद के वैद्य तथा विद्वान थे।

18 नवंबर को हुए निधन

  • 2020 – मृदुला सिन्हा – भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और गोवा की पूर्व राज्यपाल थीं।
  • 2017 – ज्योति प्रकाश निराला – ‘अशोक चक्र’ से सम्मानित भारतीय वायु सेना के शहीद गरुड़ कमांडों में से एक थे।
  • 1978 – धीरेन्द्र नाथ गांगुली, बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक
  • 1968 – एस. वी. कृष्णमूर्ति राव – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।
  • 1962 – शैतान सिंह, परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक
  • 1893 – कनिंघम – एक ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री, जिसे “भारत के पुरातत्त्व अन्वेषण का पिता” कहा जाता है।
  • 1835 – कर्नल टॉड – अंग्रेज़ अधिकारी एवं इतिहासकार, जिसे राजस्थान के इतिहास का मार्ग सर्वप्रथम प्रशस्त करने का श्रेय दिया जाता है।

