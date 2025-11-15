Important Historical Events of 16 November : जानिए 16 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 16 November : आज समाज नेटवर्क (1920 – आर्ट सैनसम) आर्ट सैनसम (Art Sansom, 1920–1991) एक प्रसिद्ध अमेरिकी कार्टूनिस्ट थे, जिन्हें विशेष रूप से लोकप्रिय कॉमिक स्ट्रिप “द बॉर्न लॉज़र” (The Born Loser) के लिए जाना जाता है। यह कॉमिक स्ट्रिप 1960 के दशक में शुरू हुई और आम व्यक्ति के हास्यपूर्ण संघर्षों, दैनिक जीवन की विडंबनाओं और मानवीय कमजोरियों को हल्के-फुल्के अंदाज़ में प्रस्तुत करती थी।

आर्ट सैनसम की रचनाएँ सरल रेखांकन, सहज हास्य और relatable पात्रों के कारण पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहीं। बाद में उनके पुत्र चिप सैनसम ने भी इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया।

इस प्रकार, 1920 में जन्मे आर्ट सैनसम अमेरिकी कॉमिक कला के ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपने विशिष्ट हास्यबोध के माध्यम से कॉमिक स्ट्रिप जगत को समृद्ध किया।

16 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1810 – निगवेल हिदाल्गो ने स्पेन से मैक्सिको की आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया।

1821- मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिली।

1908 – जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई।

1947 – टोक्यो के सईतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1,930 लोगों की मौत हो गई।

1975 – केप वर्डे, मोजाम्बिक, साओ टोमे और प्रिंसिप संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए।

पापुआ न्यू गिनी ने आस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की।

पापुआ न्यू गिनी ने आस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की। 1995 – भारतीय मूल के वासुदेव पाण्डे त्रिनिदाद एवं टौबेगो के प्रधानमंत्री बने।

1997 – चीन के लोकतंत्र समर्थक नेता जिंग शेंग 18 वर्ष बाद रिहा किये गए।

1998 – कनाडा ने अपना यहाँ नागरिकता क़ानून को सख्त बनाया।

2000 – रूस द्वारा अंतरिक्ष केन्द्र मीर को डुबाने का फैसला।

2001 – अफ़ग़ानिस्तान हेतु संयुक्त राष्ट्र के 21 सदस्यीय दल में भारत शामिल।

2002 – मुशर्रफ़ ने पांच साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली।

2006 – पाकिस्तान ने मध्यम दूरी के गौरी-V मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

2007 – बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफ़ान ‘सीडर’ ने बांग्ला देश में भीषण तबाही मचाई।

वन टू गो एयरलांइस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से 89 लोगों की मौत।

वन टू गो एयरलांइस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से 89 लोगों की मौत। 2008- स्टेट बैंक की हेवरा के 58 लाख रुपये की कर्ज़ माफ़ की। चन्द्रयान के लूनर लेजर रेजिंग उपकरण ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया।

2013 – वाशिंगटन में एक बंदूकधारी ने नौसेना के एक शिविर में 12 लोगों की गोली मारकर हत्या की।

मुंबई में सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही भारत सरकार ने भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। 40 वर्ष की आयु मे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यह सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। सचिन को यह सम्मान देने के लिए पहले नियमों में बदलाव किया गया था।

मुंबई में सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही भारत सरकार ने भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। 40 वर्ष की आयु मे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यह सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। सचिन को यह सम्मान देने के लिए पहले नियमों में बदलाव किया गया था। 2014 – इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा।

16 नवंबर को जन्मे व्यक्त

1880 – अलफ्रेड नॉयस – ब्रिटिश लेखक, कवि और नाटककार।

1927 – श्रीराम लागू – भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार थे।

1920 – आर्ट सैनसम – अमेरिकी कॉर्टूनिस्ट।

1931 – आर. रामचंद्र राव – भारतीय क्रिकेट अंपायर।

1973 – पुलेला गोपीचंद – भारत के प्रसिद्ध शटलर खिलाड़ी।

1943 – के. ए. दिनशा – चिकित्सीय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला थीं।

1930 – मिहिर सेन – भारत के प्रसिद्ध लम्बी दूरी के तैराक थे।

1908 – बोमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक

1907 – शंभू महाराज – कत्थक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु तथा नर्तक थे।

1897 – चौधरी रहमत अली – पाकिस्तान की माँग करने वाले सबसे पहले समर्थकों में से एक थे।

1846 – अकबर इलाहाबादी – हिन्दुस्तानी ज़बान और हिन्दुस्तानी तहज़ीब के बड़े मज़बूत और दिलेर शायर थे।

16 नवंबर को हुए निधन

1915 – करतार सिंह सराभा – प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी

1857 – ऊदा देवी ‘पासी’ जाति से सम्बंधित एक वीरांगना

यह भी पढ़े : Important Historical Events of 15 November : जानिए 15 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ