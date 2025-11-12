Important Historical Events of 13 November : जानिए 13 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

महाराजा रणजित सिंह, पंजाब के शासक।

Important Historical Events of 13 November : आज समाज नेटवर्क (1780 – महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के शासक) महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवम्बर 1780 को गुजरांवाला (अब पाकिस्तान में) हुआ था। वे सुकरचकिया मिस्ल के प्रमुख महा सिंह के पुत्र थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने नेतृत्व संभाला और आगे चलकर पंजाब के विभिन्न सिख मिस्लों (राज्यों) को एकजुट कर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की।

1801 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर उन्हें “महाराजा” की उपाधि दी गई। रणजीत सिंह का शासन धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक कुशलता और सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने एक सुदृढ़ सेना तैयार की जिसे “खालसा सेना” कहा गया। उनके शासन में पंजाब समृद्ध और संगठित राज्य बन गया।महाराजा रणजीत सिंह को “शेर-ए-पंजाब” (पंजाब का शेर) के नाम से जाना जाता है। उनका निधन 27 जून 1839 को हुआ।

13 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1898 – काली पूजा के अवसर पर पूज्य माता श्री शारदा देवी ने निवेदिता के विद्यालय का उद्घाटन किया।
  • 1918 – ऑस्ट्रिया गणराज्य बना।
  • 1950 – तिब्बत ने चीनी आक्रमण के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र में अपील की।
  • 1968 – पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया।
  • 1971 – अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा भेजा गया यान मरीनर 9 मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचा।
    अमेरिकी विमान मैरिनर-9 ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया।
  • 1975 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की।
  • 1985 – पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने के कारण करीब 23,000 लोग मारे गए थे।
  • 1997 – सुरक्षा परिषद ने इराक पर यात्रा प्रतिबंध लगाया।
  • 1998 – चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुलाकात की।
  • 2004 – अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए चार साल का समय निर्धारित किया।
  • 2005 – आतंकवाद के सफाये और दक्षिण कोरिया को विकसित आर्थिक विश्व के मानचित्र में शामिल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के भारत के आह्वान पर सहमति के साथ दक्षेस का 13वाँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न। दक्षेस का 14वाँ शिखर सम्मेलन भारत में करने का निर्णय।
  • 2007 – कॉमनवेल्थ ने देश में आपात काल हटाने के लिए पाकिस्तान को 10 दिनों का समय दिया। आस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया पैसिफ़िक स्क्रीन अवार्ड में भारतीय फ़िल्म ‘गांधी माई फ़ादर’ को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला।
  • 2008- ‘असम गण परिषद’ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुई।
  • 2009 – झारखण्ड में नक्सलियों ने निवर्तमान विधायक रामचन्द्र सिंह सहित सात लोगो का अपरहण कर लिया है।

13 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1968 – जूही चावला, हिन्दी फ़िल्म अभिनेत्री।
  • 1967 – मीनाक्षी शेषाद्रि – भारतीय अभिनेत्री।
  • 1945 – प्रियरंजन दासमुंशी – कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व ऑल इंडिया फ़ुटबॉल फ़ेडरेशन के अध्यक्ष थे।
  • 1917 – मुक्तिबोध गजानन माधव, प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि।
  • 1917 – वसंतदादा पाटिल – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक थे।
  • 1892 – राय कृष्णदास, कहानीकार, गद्यगीत लेखक।
  • 1873 – मुकुन्द रामाराव जयकर – प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, समाजसेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद तथा संविधानशास्त्रज्ञ थे।
  • 1780 – महाराजा रणजित सिंह, पंजाब के शासक।

13 नवंबर को हुए निधन

  • 2010 – डी. वी. एस. राजू – भारतीय फिल्म निर्माता थे।
  • 1962 – गुलाम याज़दानी – भारतीय पुरातत्त्व वैज्ञानिक थे।
  • 1589 को लाहौर में भगवानदास का निधन हुआ।

