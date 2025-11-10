Important Historical Events of 11 November : जानिए 11 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 11 November : आज समाज नेटवर्क (1943 – अनिल काकोदकर : भारतीय परमाणु वैज्ञानिक) अनिल काकोदकर का जन्म 1943 में हुआ था। वे एक प्रमुख भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभों में से एक रहे हैं। उनका योगदान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है, और वे भारतीय परमाणु अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम हैं।

अनिल काकोदकर ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre, BARC) में कई वर्षों तक कार्य किया और भारतीय परमाणु ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 2000 से 2009 तक BARC के निदेशक रहे और इसके बाद उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

उनके नेतृत्व में भारत ने नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। काकोदकर ने नाभिकीय रिएक्टर डिजाइन** और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में कई नवाचार किए। उनके योगदान से भारत को न केवल परमाणु शक्ति बनाने में सफलता मिली, बल्कि उन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के मामले में स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी काम किया।

अनिल काकोदकर का कार्य भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विश्वस्तरीय मान्यता दिलाने के लिए उल्लेखनीय है। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नेतृत्व ने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में सशक्त किया और उनका योगदान आज भी भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में याद किया जाता है।

11 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1208 – ओत्तो वान विटल्सबाश को जर्मनी का राजा चुना गया।

1675 – गुरु गोबिन्द सिंह सिक्खों के गुरु नियुक्त हुए थे।

1745 – चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट उर्फ बोनी प्रिंस चार्ली की सेना इंग्लैंड में घुसी।

1809 – ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए एक घोषणा निकाली जो ‘कुण्डरा घोषणा’ नाम से जानी जाती है।

1811 – कार्टाहेना कोलंबिया ने स्पेन से खुद को स्वतंत्र घोषित किया।

1836 – चिली ने बोलीविया और पेरु के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1905 द प्रिंस ऑफ़ वेल्स ने द प्रिंस ऑफ़ वेल्स संग्रहालय की नींव रखी थी।

1918 – पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया।

1937 – अमेरिका के क्लिंटन डेविसन और इंग्लैंड के सर जी पी थाॅमसन को भौतिकशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

1962 – कुवैत की नेशनल असेंबली ने संविधान को स्वीकार किया।

1966 – अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान ‘जेमिनी-12’ लांच किया।

1973 – पहली अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नयी दिल्ली में शुरू।

1975 – अंगोला को पुर्तग़ाल से आजादी मिली।

1978 – मॉमून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने।

1982 – इजरायल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट में 60 लाेगों की मौत।

1985 – एड्स थीम पर आधारित पहली टीवी फ़िल्म ‘एन अर्ली फ्रोस्ट’ अमेरिका में प्रदर्शित की गयी।

1989 – बर्लिन की दीवार गिराने की शुरुआत।

1995 – नाइजीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ता केन सारो वीवा तथा उनके 8 सहयोगियों को फ़ांसी दिये जाने के कारण विश्व भर में नाइजीरिया की भर्त्सना।

2001 – दोहा बैठक में डब्ल्यूटीओ ने भारत का समर्थन किया।

2002 – ईरान की संसद ने देश की कट्टर न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी।

2003 – सीरिया पर प्रतिबंधों को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिली। दक्षेस के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन। नाहा में वैश्विक फोरम का उद्घाटन किया गया।

2004 – यासिर अराफात का निधन। महमूद अब्बास पीएलओ के नये अध्यक्ष।

फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यासर अराफात की मौत की पुष्टि की जिसके बाद महमूद अब्बास को संगठन का अध्यक्ष चुना गया।

2008- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफ़ा दिया।

2013 – सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से 100 लोग मारे गये।

2014 – पाकिस्तान के सख्खर प्रांत में एक बस दुर्घटना में 58 लोग मारे गये।

11 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1959- डी. वाई. चन्द्रचूड़ – भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं।

1955- जिग्मे सिंग्ये वांग्चुक- भूटान के पूर्व नरेश।

1950- नेफियू रियो- नागालैंड के 9वें मुख्यमंत्री एवं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के अध्यक्ष।

1943- अनिल काकोदकर – भारतीय परमाणु वैज्ञानिक।

1936- कैलाश वाजपेयी – हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार

1936- माला सिन्हा – हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री

1927- अमिताभ चौधरी – भारत के नैतिकता और ईमानदारी का मूल्य समझने वाले पत्रकार थे।

1924 – आई. जी. पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के चौदहवें गवर्नर थे।

1924 – सुंदर लाल पटवा – भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व 11वें मुख्यमंत्री थे।

1888- अबुलकलाम आज़ाद – शिक्षा मंत्री।

1888- जे. बी. कृपलानी – प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ।

1885- अनसूया साराभाई – प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं मजदूर महाजन संघ की संस्थापक।

1837- अल्ताफ़ हुसैन हाली – अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार व कवि थे।

11 नवंबर को हुए निधन

2008 – कन्हैयालाल सेठिया – आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिन्दी व राजस्थानी लेखक।

1994 – कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा – कन्नड़ भाषा के कवि व लेखक थे।

1971 – देवकी बोस – मशहूर फ़िल्म निर्देशक और संगीत में ध्वनि के जानकार।

1982 – उमाकांत मालवीय, प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार।

1849 – राम सिंह पठानिया – भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।

