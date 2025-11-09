Important Historical Events of 10 November : जानिए 10 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 10 November : आज समाज नेटवर्क (1909 – जॉनी मार्क्स – अमेरिकी संगीतकार और गीतकार) जॉनी मार्क्स (Johnny Marks) का जन्म 10 नवंबर 1909 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार और गीतकार थे, जिन्हें विशेष रूप से क्रिसमस के गीतों के लिए जाना जाता है। मार्क्स ने अपनी ज़िंदगी में कई हिट गाने लिखे, जिनमें से सबसे मशहूर “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” है, जिसे 1939 में लिखा गया था। यह गीत जल्द ही एक क्रिसमस क्लासिक बन गया और आज भी हर साल छुट्टियों के दौरान सुना जाता है।

मार्क्स का संगीत लेखन शैली सरल, मधुर और व्यापक रूप से लोकप्रिय थी। उन्होंने कई अन्य प्रसिद्ध गाने भी लिखे, जैसे “Rockin’ Around the Christmas Tree” और “A Holly Jolly Christmas,” जो आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। उनके गीतों की विशेषता थी कि वे आसानी से लोगों के दिलों में बस जाते थे और छुट्टियों की भावना को बढ़ावा देते थे।जॉनी मार्क्स का योगदान अमेरिकी संगीत में अमूल्य है, और उनकी रचनाएँ आज भी क्रिसमस की धूम में जीवित हैं। उनकी मृत्यु 1985 में हुई, लेकिन उनके गीतों की धुनें अब भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं।

10 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1885 – गोटलिएब डेमलेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की।

1950 – अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मनित किया गया।

1951 – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 96 को स्वीकार किया।

1970 – फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल का देहांत।

1983 – बिल गेट्स ने विंडोज 1.0 की शुरूआत की।

1989 – जर्मनी में बर्लिन की दीवार को गिराने का कार्य शुरू।

1994 – पुलिस ने श्रीयंत्र टापू (श्रीनगर) टापू में पहुँचकर अपना कहर बरपाया।

1995 – न्यूजीलैंड के आकलैंड में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन प्रारम्भ।

1997 – चीन-रूस घोषणा पत्र से दोनों देशों के बीच सीमांकन विवाद समाप्त।

2000 – गंगा-मेकांग सम्पर्क परियोजना का कार्य प्रारम्भ।

2001 – भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।

2002 – आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से पहला एशेज टेस्ट जीता।

2004 – झेंगझोऊ चीन का आठवाँ सबसे पुराना शहर घोषित।

2005 – चीन के विरोध को अस्वीकार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने तिब्बत के निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। जार्डन के तीन होटलों में विस्फोट में 57 लोगों की मृत्यु।

2006 – कोलम्बो में श्रीलंका के तमिल राजनेता नाडाराजाह रविराज की हत्या कर दी गई।

2007 – एक ब्रिटिश अपीलीय कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय डॉक्टरों के साथ यूरोपीय संघ के डॉक्टरों के समान बर्ताव करने का आदेश दिया।

2008 – भारत-कतर सम्बन्धों को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये। भारत ने आस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बार्डर-गावस्कर ट्राफी जीती। सार्वजनिक क्षेत्र की आन्ध्रा बैंक ने अपनी मुख्य उधारी दर (पीएलआर) में 0.75% की कटौती की।

नासा ने मंगल ग्रह के लिए अपने फ़ीनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की।

10 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1483 – मार्टिन लूथर – ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले।

1909 – जॉनी मार्क्स – अमेरिकी संगीतकार और गीतकार।

1848 – सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और पार्टी के सम्मानित नेता।

1920 – दत्तोपन्त ठेंगडी, राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मज़दूर संघ के संस्थापक।

1920 – सदानंद बकरे – भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार, चित्रकार व मूर्तिकार थे।

1954 – डोनकुपर रॉय – मेघालय के भूतपूर्व दसवें मुख्यमंत्री रहे थे।

1954 – जॉय गोस्वामी – बंगाली भाषा के विख्यात भारतीय कवि हैं।

1951 – मनमोहन महापात्र – उड़िया फ़िल्मों के प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता-निर्देशक थे।

1963 – रोहिणी खादिलकर – एशियाई शतरंज चैम्पियनशिप (1981) जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं।

1871 – सच्चिदानन्द सिन्हा – भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे।

10 नवंबर को हुए निधन

2020 – सत्यजीत घोष – भारतीय फ़ुटबॉल खिलाड़ी थे।

1240 – इबने अरबी – अरबी के प्रसिद्ध सूफ़ी कवि, साधक और विचारक।

1908 – कनाईलाल दत्त – भारत की आज़ादी के लिए फाँसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक।

2013 -विजयदान देथा, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार

1931 – गंगाप्रसाद अग्निहोत्री – हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे।

1995 – फजल ताबिश – भोपाल के प्रसिद्ध शायर थे।

