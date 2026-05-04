Important Historical Events of 05 May : जानिए 05 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 05 May :आज समाज नेटवर्क (1821 – नेपोलियन बोनापार्ट – फ़्राँसीसी सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेता था।) 1821 में Napoleon Bonaparte का निधन हुआ, जो फ़्रांस के एक महान सैन्य अधिकारी और प्रभावशाली राजनीतिक नेता थे। उनका जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन ने अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा के बल पर फ्रांस में सत्ता हासिल की और 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित किया।उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की और यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया।

उनके द्वारा बनाए गए “नेपोलियनिक कोड” ने कानून और प्रशासन के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला। हालांकि, 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार के बाद उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1821 में उनकी मृत्यु हो गई।नेपोलियन आज भी इतिहास में एक महान और विवादास्पद नेता के रूप में याद किए जाते हैं।

5 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1949 – भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई ।

1999 – रोजाने प्रोदी यूरोपीय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बने।

2003 – भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक सिलहट में शुरू, बेल्जियम में गुय वेरहोफ्सराड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का पतन।

2005 – ब्रिटेन में मतदान, टोनी ब्लेयर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ओर।

2008-

पद्मविभूषण पं. किशन महाराज का अन्तिम संस्कार सम्पन्न।

एनटीपीसी के रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को लगातार तीसरे वर्ष ग्रीनटेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड मिला।

डिस्पोजल सीरिंज के आविष्कारक न्यूजीलैंड के कोलिन मार्डोक का निधन।

पद्मविभूषण पं. किशन महाराज का अन्तिम संस्कार सम्पन्न। एनटीपीसी के रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को लगातार तीसरे वर्ष ग्रीनटेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड मिला। डिस्पोजल सीरिंज के आविष्कारक न्यूजीलैंड के कोलिन मार्डोक का निधन। 2010- आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से नई पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट का उड़ान परीक्षण सफल रहा। इसरो द्वारा विकसित तीन टन भार वहन क्षमता वाला यह राकेट देसी रॉकेटों में अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। इसमें एयर ब्रीथिंग तकनीक युक्त स्क्रैमजेट इंजन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नारको एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग या पोलीग्राफ टेस्ट जैसी जांचों को व्यक्ति के संविधान में प्राप्त स्वदोषारोपण से छूट व निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर अस्वीकार कर दिया।

राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जरों को 1 प्रतिशत आरक्षण तत्काल और 4 प्रतिशत का बैकलॉग रखने के समझौते के बाद गुर्जरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने सभी कोर्सों में सेक्स वर्कर्स और उनके आश्रितों की फ़ीस माफ करने की घोषणा की।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नारको एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग या पोलीग्राफ टेस्ट जैसी जांचों को व्यक्ति के संविधान में प्राप्त स्वदोषारोपण से छूट व निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर अस्वीकार कर दिया। राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जरों को 1 प्रतिशत आरक्षण तत्काल और 4 प्रतिशत का बैकलॉग रखने के समझौते के बाद गुर्जरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने सभी कोर्सों में सेक्स वर्कर्स और उनके आश्रितों की फ़ीस माफ करने की घोषणा की। 2017- इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्‍च किया साउथ एशिया सैटेलाइट।

5 मई को जन्मे व्यक्ति

1970 – समरेश जंग – भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज़।

1956 – गुलशन कुमार – प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक और व्यवसायी थे।

1954 – मनोहर लाल खट्टर – हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता।

1937 – मेजर होशियार सिंह, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक।

1936 – नरिन्दर नाथ वोहरा – व्यावसायिक अधिकारी और एक पूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आईएएस) हैं।

1935 – आबिद सुरती – राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तथा हिन्दी-गुजराती साहित्यकार।

1929 – अब्दुल हमीद कैसर – भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक।

1916 – ज्ञानी ज़ैल सिंह – भारत के पूर्व राष्ट्रपति

1911 – प्रीतिलता वादेदार – बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थीं।

1903 – अविनाशलिंगम चेट्टियार – भारतीय अधिवक्ता, गाँधीवादी नेता, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।

1818 – कार्ल मार्क्स – प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक।

5 मई को हुए निधन