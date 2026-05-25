Important Historical Events of 25 May : जानिए 25 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 25 May : आज समाज नेटवर्क (2005- सुनील दत्त – हिन्दी फ़िल्म अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ) : Sunil Dutt हिन्दी फ़िल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक तथा समाजसेवी थे। उनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ था। उन्होंने मदर इंडिया, वक्त, पड़ोसन और मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस. जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया। वे अपनी गंभीर अभिनय शैली और सामाजिक कार्यों के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे।

फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे तथा कई बार सांसद चुने गए। 2004 में उन्हें भारत सरकार में युवा एवं खेल मंत्री बनाया गया। समाज सेवा और मानवता के कार्यों के कारण वे जनता के बीच अत्यंत सम्मानित थे।25 मई 2005 को उनका निधन हृदयाघात के कारण हो गया। उनके निधन से भारतीय सिनेमा और राजनीति दोनों क्षेत्रों को बड़ी क्षति पहुँची।

25 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ



1995 – अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डी.एन.ए. को डीकोड करने में सफलता मिली।

1998 – परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत।

2003 – चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस ख़िताब जीता।

2006 – नासा ने जीओईएसएन नामक मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोत आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

2007 – श्रीलंका की सरकार ने तमिल शरणार्थियों की नागरिकता पर सैद्धांतिक अनुमति दी।

2008 –

कर्नाटक विधान सभा के 224 सीटों में से 110 सीट जीत कर भाजपा दक्षिण के लिए किसी राज्य में पहली बार सरकार बनाने में सफल रही।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने चीन के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बारह देशों ने यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर एक नए संगठन का गठन किया। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विवादित पुलाऊ बाटू द्वीप सिंगापुर को हस्तांतरित किया। कोलम्बिया में विद्रोही गुट रेवल्यूशनरी आर्म्ड फ़ोर्स आफ़ कोलम्बिया का संस्थापक और शीर्ष कमांडर की मृत्यु।

कर्नाटक विधान सभा के 224 सीटों में से 110 सीट जीत कर भाजपा दक्षिण के लिए किसी राज्य में पहली बार सरकार बनाने में सफल रही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने चीन के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बारह देशों ने यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर एक नए संगठन का गठन किया। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विवादित पुलाऊ बाटू द्वीप सिंगापुर को हस्तांतरित किया। कोलम्बिया में विद्रोही गुट रेवल्यूशनरी आर्म्ड फ़ोर्स आफ़ कोलम्बिया का संस्थापक और शीर्ष कमांडर की मृत्यु। 2010 – भारतीय मूल की 59 वर्षीय कमला प्रसाद बिसेसर निवर्तमान प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पराजित कर त्रिनिदाद और टोबेगो की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुईं।

25 मई को जन्मे व्यक्ति



1831 – दाग़ देहलवी – प्रसिद्ध उर्दू शायर।

1886- रास बिहारी बोस- प्रख्यात वकील और शिक्षाविद

25 मई को हुए निधन

