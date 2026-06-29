Important Historial Events of 29 June : जानिए 29 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं

Important Historial Events of 29 June 🙁2014 – साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज़ जीती)Saina Nehwal ने 29 जून 2014 को Australian Super Series का महिला एकल खिताब जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। उन्होंने फाइनल में Carolina Marín को 21–18, 21–11 से हराया। यह 2014 सीज़न का उनका दूसरा बड़ा खिताब था और इस जीत ने विश्व बैडमिंटन में भारत की मजबूत उपस्थिति को और सुदृढ़ किया।

29 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

2000 – सिएरा लियोन में रिवॉल्यूशनरी युनाइटेड फ़्रंट के विद्रोहियों ने बंधक बनाने गये शेष 21 भारतीय शांति सैनिकों को रिहा किया, विश्व की प्रमुख कंपनी आई.बी.एम. द्वारा विश्व का सबसे तेज कम्प्यूटर निर्मित।

2002 – चीन में ज़बर्दस्त भूकम्प आया।

2004 – पूर्वी एशिया सम्मेलन (जकार्ता) में आसियान को प्रमुख ताकत बनाने पर सहमति।

2005 – भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता।

2008 –

पर्यावरण से जुड़ी ग़ैर सरकारी संस्था जनहित फाउण्डेशन को पर्यावरण क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार आइकॉम पुरस्कार प्रदान किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने कैलिफ़ोर्निया के जंगलों में आग से प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल लागू करने की घोषणा की।

पर्यावरण से जुड़ी ग़ैर सरकारी संस्था जनहित फाउण्डेशन को पर्यावरण क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार आइकॉम पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने कैलिफ़ोर्निया के जंगलों में आग से प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल लागू करने की घोषणा की। 2014 – साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती।

2011- दुनिया के प्रमुख विकसित एवं विकासशील देशों में आज की भागदौड़ और आपाधापी से होने वाले तनाव के बारे में किए गए भारतीय महिलाएं के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की सर्वाधिक महिलाएँ तनाव में रहती हैं। दुनिया भर में महिलाएं खुद को बेहद तनाव और दबाव में महसूस करती हैं। यह समस्या आर्थिक तौर पर उभरते हुए देशों में ज़्यादा दिख रही है। एक सर्वे में भारतीय महिलाओं ने खुद को सबसे ज़्यादा तनाव में बताया।

2011- मानव तस्करी की निगरानी सूची (वॉच लिस्ट) से भारत को बाहर कर दिया गया है। छह साल के अंतराल के बाद, अमेरिका ने भारत को मानव तस्करी की निगरानी सूची (वॉच लिस्ट) से बाहर कर दिया है।

29 जून को जन्मे व्यक्ति

1901 – अमल कुमार सरकार – भारत के भूतपूर्व आठवें मुख्य न्यायाधीश थे।

1861 – देवकीनन्दन खत्री – हिन्दी के प्रथम तिलिस्मी लेखक।

1864 – सर आशुतोष मुखर्जी – बंगाल के ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद थे।

1893 – पी. सी. महालनोबिस – प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद

29 जून को हुए निधन