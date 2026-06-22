Important Historical Events of 22 June : जानिए 22 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 22 June : आज समाज नटवर्क ( अमरीश पुरी – भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक।)अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। वे विशेष रूप से अपने दमदार अभिनय, प्रभावशाली आवाज़ और खलनायक की भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 450 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम फिल्मों में भी काम किया।

अमरीश पुरी ने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन फिल्म Mr. India में ‘मोगैम्बो’ की भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। उनका प्रसिद्ध संवाद “मोगैम्बो खुश हुआ” आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके अलावा उन्होंने Karan Arjun, Gadar, Ek Prem Katha और Nayak The Real Hero जैसी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया।

खलनायक के अलावा उन्होंने कई सकारात्मक और भावनात्मक भूमिकाएँ भी निभाईं। उनकी अभिनय प्रतिभा, व्यक्तित्व और स्क्रीन पर प्रभावशाली उपस्थिति ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक अविस्मरणीय कलाकार बना दिया। 12 जनवरी 2005 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कला और योगदान आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं।

22 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

2002 – ईरान में आये भीषण भूकम्प में 500 से अधिक लोगों की मौत।

2005 – पूरा ईराक विश्व धरोहर सूची में शामिल।

2006 – अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया।

2007 – सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ धरती पर लौटीं।

2008 –

सैय्यद फ़क़ीर हुसैन को बालश्रम की केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

उत्पादक एवं निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने तेल की क़ीमत बढ़ाकर 137 डॉलर प्रति बैरल किया।

2008 – सैय्यद फ़क़ीर हुसैन को बालश्रम की केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उत्पादक एवं निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने तेल की क़ीमत बढ़ाकर 137 डॉलर प्रति बैरल किया। 2016- इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, लॉन्च किए 20 उपग्रह।

22 जून को जन्मे व्यक्ति

1985 – मद्दीला गुरुमूर्ति – वाई. एस. आर. कांग्रेस पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।

1985 – अनीता पौलदुरई – भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान हैं।

1900 – गणेश घोष – भारतीय स्वतंत्रता सेनानी।

1932 – अमरीश पुरी – भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक।

1950 – टॉम अल्टर – भारतीय सिनेमा के अभिनेता थे।

22 जून को हुए निधन