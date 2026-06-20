Important Historical Events of 20 June : जानिए 20 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं

By
Sandeep Singh
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Know the important events of June 20
द्रौपदी मुर्मू - भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ ।

Important Historical Events of 20 June :आज समाज नेटवर्क (1958 – द्रौपदी मुर्मू – भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ हैं।)Droupadi Murmu भारत की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। वे भारतीय राजनीति में अपने योगदान और जनसेवा के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को Uparbeda में हुआ था। वे Bharatiya Janata Party से जुड़ी रही हैं और Odisha की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है।

द्रौपदी मुर्मू ने Jharkhand की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया और इस पद पर पहुँचने वाली पहली आदिवासी महिला बनीं। जुलाई 2022 में वे भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुईं। वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति तथा इस पद पर पहुँचने वाली सबसे कम आयु की व्यक्तियों में से एक हैं।

उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और सामाजिक सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। वे विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए जानी जाती हैं।

20 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1998 – विश्वनाथन आनंद ने ब्लादीमीर कैमनिक को हराकर पाचवीं फ़्रैकफ़र्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का ख़िताब जीता।
  • 1999 – सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले दुनिया के 5 नगरों में क्रमश: मैक्सिको सिटी, पेइचिंग, शंघाई, तेहरान और कलकत्ता शामिल।
  • 2000 – काहिरा में समूह-15 देशों का दसवाँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न।
  • 2001 – जनरल परवेज मुशर्रफ़ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, भारत-पाक शिखर वार्ता को संवैधानिकता प्रदान करने का प्रयास, श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से चंद्रिका कुमारतुंग सरकार अल्पमत में, ताइवान का मिसाइल परीक्षण।
  • 2002 – पाकिस्तान ने अशरफ़ जहाँगीर क़ाज़ीको संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया।
  • 2005 – रूस मालवाहक यान एम-53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचा।
  • 2006 – जापान ने अपनी सेनाओं को इराक से वापस बुलाने का निर्णय लिया।
  • 2008 –
    बीज बनाने वाली कम्पनी अवदात इण्डिया लिमिटेड ने अमेरिकी कम्पनी लिमाग्रेन के सोयाबीन बीज के क़ारोबार का अधिग्रहण किया।
    यूरोपीय संघ ने क्यूबा पर लगे प्रतीकात्मक प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय लिया।
  • 2014- प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा।

20 जून को जन्मे व्यक्ति

  • 1958 – द्रौपदी मुर्मू – भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ हैं।
  • 1952 – विक्रम सेठ – जाने-माने साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि थे।
  • 1940 – विश्वनाथ प्रसाद तिवारी – प्रसिद्ध भारतीय हिन्दी साहित्यकार हैं।
  • 1923 – गौर किशोर घोष – कुशल पत्रकार तथा लेखक।
  • 1910 – भुवनेश्वर – हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार।
  • 1869 – लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर – भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति।
  • 1760 – लॉर्ड वेलेज़ली – सन 1798-1805 ई. तक भारत के गवर्नर-जनरल रहे।

20 जून को हुए निधन

  • 1965 – वेंकटेश नारायण तिवारी – हिन्दी के ध्वजवाहक, पत्रकार और साहित्यकार थे।