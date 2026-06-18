Important Historical Events of 19 June : जानिए 19 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं

By
Sandeep Singh
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Know the important events of June 19
राहुल गांधी - भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य।

Important Historical Events of 19 June : आज समाज नेटवर्क (1970 – राहुल गांधी – भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य।) राहुल गांधी (जन्म 1970) भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक तथा भारत की संसद के सदस्य हैं। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुत्र हैं। राहुल गांधी ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई वर्षों तक लोकसभा में सांसद के रूप में कार्य किया है। वे सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, युवाओं की भागीदारी और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय राजनीति में वे एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं।

19 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1996 – बौद्धिक संपदा क़ानून (आई.पी.आर.) पर चीन एवं सं.रा. अमेरिका में समझौते, प्रसिद्ध अंपायर डिकी बर्ड एम.सी.सी. की आजीवन सदस्यता से सम्मानित।
  • 1999 – कोलोन (जर्मनी) में समूह-8 की शिखर बैठक प्रारम्भ।
  • 2002 – पाकिस्तान के विदेश सचिव इनामुल हक को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया गया।
  • 2003 – फ़िनलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एनेली जाटिनमांकी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।
  • 2005 – फ़ोर्ब्स पत्रिका ने ओफ़्रा विनफ़े को दुनिया की सौ ताकतवर हस्तियों में पहला स्थान दिया।
  • 2006 – जापान ने उत्तरी कोरिया को परमाणु परीक्षण मामले पर चेतावनी दी।
  • 2007 – पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने सूचना मंत्री के पद से मोहम्मद अली दुर्रानी को हटाया। विश्व में राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों की सूची में पाकिस्तान को 12वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
  • 2008 –
    उत्तराखण्ड सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मनेरी व 380 मेगावाट की भैरोंधारी परियोजना को स्थगित किया।
    गाजापट्टी में हिंसक संघर्ष रोकने के लिए इस्रायल व हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हुआ।

19 जून को जन्मे व्यक्ति

  • 1931 – सुदर्शन अग्रवाल – उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल
  • 1970 – राहुल गांधी – भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य।
  • 1871 – माधवराव सप्रे – राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिये समर्पित कार्यकर्ता थे।
  • 1948 – ओकरम इबोबी सिंह – भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।

19 जून को हुए निधन

  • 2021 – गुरुप्रसाद मोहापात्रा – भारतीय आईएएस अधिकारी थे।
  • 2018 – नेरेला वेणु माधव – भारतीय मिमिक्री कलाकार थे।
  • 1981 – सुभाष मुखोपाध्याय – भारत के ‘प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी’ के जनक चिकित्सक व वैज्ञानिक थे।