Important Historical Events of 9 September : जानिये 9 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 9 September : (प्रो. कान्ति कुमार जैन) प्रो. कान्ति कुमार जैन का जन्म 9 सितंबर, 1932 को मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरीकलाँ में हुआ था। वे हिन्दी भाषा के वरिष्ठ रचनाकार और साहित्यकार थे।

प्रमुख रचनाएँ:

‘बैकुंठपुर में बचपन’

‘महागुरु मुक्तिबोध: जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर’

‘इक्कीसवीं शताब्दी की हिंदी’

‘छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण एवं कोश’

‘भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य’

9 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1776 – अमेरिकी संसद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम ‘यूनाइटेट कॉलोनीज़’ से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया।

1850 – कैलीफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना।

1867 – यूरोपीयीय देश लक्जमबर्ग ने स्वतंत्रता हासिल की।

1915 – प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी सचिन्द्रनाथ सान्याल और अंग्रेज़ों के बीच उड़ीसा के काप्टेवाड़ा में संघर्ष।

1920 – अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ‘अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय’ में रूपांतरित हो गया।

1924 – 9 सितंबर से 11 सितंबर तक भारत में कोहाट दंगे हुए।

1949 – भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।

1976 – माओ त्से तुंग का देहावसान एवं कुओ फ़ेंग राष्ट्रपति बने।

1939 – द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी सेना वर्साय पहुँची।

1954 – अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भूकंप से 1400 लोग मरे।

1965 – तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र बना।

1967 – युगांडा ब्रिटेन से आज़ाद हुआ।

1979 – जोगेन्द्रनाथ हज़ारिका ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया।

1991 – तज़ाकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की।

1998 – अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की प्रकरण पर स्वतंत्र वकील केनेथ स्टार ने अपनी बहुचर्चित रपट कांग्रेस को प्रेषित किया।

1999 – भारत के महेश भूपति तथा जापान की आर्क सुगियामा की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल ख़िताब जीता।

2001 – वीनस विलियम्स ने छोटी बहन सेरेना को ग्रैंडस्लैम फ़ाइनल में हराया।

2002 – पीट सम्प्रास ने आंद्रे अगासी को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस ख़िताब जीता।

2004 – फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री अहमद कुरेई ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।

2005 – चीन के बीजिंग स्थित छाओयांग पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण।

2006 – अंतर्राष्ट्रीय दबाव के मद्देनज़र इस्रायल द्वारा आठ सप्ताह से की गयी लेबनान की नौसैनिक घेराबन्दी को समाप्त किया गया।

अमेरिकी राज्य फ़्लोरिडा के केप कनैवरल स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यान अटलांटिस ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। 2007 – वेनिस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट को बेस्ट एक्टर का तथा केट ब्लैंशट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया।

2008 –

हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार तथा लोकवार्ताकार डॉ.अर्जुनदास केशरी को ‘साहित्य महोपाध्याय’ अलंकरण प्रदान करने की घोषणा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो जजों निर्मल यादव और निर्मल जीत कौर से 15 लाख रुपये के घूसकांड में पूछताछ की इजाज़त दी। 2009 – रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की।

2010 – ‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार’ देने का निर्णय लिया गया।

2011-

पुराविज्ञानियों ने एक अवशेष का पता लगाया है। यह मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज है जो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था। यह बंदर जैसा दिखता है और इसका नाम ‘आस्ट्रेलोपिथिकस सेडिबा’ है।

वैज्ञानिकों को ऑटिज़्म से जुड़े दो अलग-अलग जैविक तनाव का पता चला है, जिनके बारे में उनका दावा है कि इससे बीमारी के प्रभावी इलाज का विकास हो सकेगा। इन खोजों की तुलना 1960 के दशक में हुई कैंसर के विभिन्न प्रकारों की खोजों से की जा रही है और इनसे उम्मीद जागी है कि इनसे ऑटिज़्म ग्रस्त बच्चों के संपर्क, सामाजिकरण और अन्य समस्याओं को ज़्यादा आसानी और जल्दी से निपटा जा सकेगा।

2012 – इराक में बम हमले में सौ से अधिक लोगों की मौत, 350 अन्य घायल।

9 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

1998 – तूलिका मान – भारत की जूडो खिलाड़ी हैं।

1828 – लियो टॉल्सटॉय – महान रूसी उपन्यासकार थे।

1850 – भारतेन्दु हरिश्चंद्र – प्रसिद्ध हिन्दी लेखक और नाटककार थे।

1907 – महबूब ख़ान – भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता-निर्देशक थे।

1905 – हुसैन शा- भारतीय दार्शनिक।

1908 – बृष भान – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे।

1967 – अक्षय कुमार – बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं।

1974 – विक्रम बत्रा – भारतीय सैनिक थे।

1909 – लीला चिटनिस – प्रसिद्ध हिन्दी फ़िल्म अभिनेत्री थीं।

1874 – गोपाल चंद्र प्रहराज – उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविद थे।

1942 – मणि मधुकर – प्रसिद्ध साहित्यकार हैं।

1932 – कान्ति कुमार जैन – हिन्दी के प्रसिद्ध रचनाकार।

1978 – ज्योति सुनीता कुल्लू – भारत की जानी-मानी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं।

1894 – हमीदुल्लाह ख़ान – भारत में भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे।

1880 – अर्जुन लाल सेठी – भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।

9 सितंबर को हुए निधन