Important Historical Events of 8 August : जानिए 7 अगस्त की मह्त्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 8 August : (Rabindranath Tagor) रबीन्द्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि, लेखक, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने “जन गण मन” जैसे राष्ट्रगान की रचना की और “गीतांजलि” के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। वे भारतीय साहित्य और संस्कृति के गौरव थे। और उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था।
7 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
- 1880 – उचित वक्ता पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था।
- 1996 – अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 13 हज़ार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्का पिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता चला।
- 1998 – केन्या एवं तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु।
- 1999 – पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ ने एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की।
- 2000 – रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन द्वारा एक क़ानून पर हस्ताक्षर कर अपनी शक्ति का विस्तार।
- 2003 – बगदाद में जार्डन दूतावास के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 12 लोगों की मृत्यु।
- 2005 – इस्रायल के वित्तमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।
- 2008 – सार्वजनिक क्षेत्र के देना बैंक ने अपनी प्रथान ब्याज दरें 0.75% बढ़ाकर 14.25% करने की घोषणा की। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्पोरेशन बैंक ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.50% बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की।
7 अगस्त को जन्मे व्यक्ति
- 1871 – अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रख्यात कलाकार तथा साहित्यकार।
- 1900 – मलिक खिज़ार हयात तिवाना – भारतीय राज्य पंजाब के राजनेता, सैन्य अधिकारी तथा ज़मींदार थे।
- 1904 – वासुदेव शरण अग्रवाल- भारत के प्रसिद्ध विद्वान।
- 1907 – सचिन्द्र लाल सिंह – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा राजनेता थे।
- 1925 – एम. एस. स्वामीनाथन – प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक तथा ‘हरित क्रांति’ के अगुआ।
- 1955 – सुरेश वाडेकर – ख्यातिप्राप्त भारतीय गायक हैं।
- 1702 – मुहम्मदशाह रौशन अख़्तर – मुग़ल वंश का 14वाँ बादशाह था।
7 अगस्त को हुए निधन
- 2018 – एम. करुणानिधि – भारतीय राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
- 2011 – नैंसी वेक – दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान प्रसिद्ध महिला लड़ाकों में से एक थीं।
- 2009 – गुलशन बावरा – हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे।
- 1941 – रबीन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता।
- 1976 – पी. सी. अदिचन – चौथी लोकसभा के सदस्य
- 1974 – वर्जीनिया एपगर – अमेरिकी प्रसूति एनेस्थेटिस्ट थीं।