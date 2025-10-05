Important Historical Events of 5 October : जानिए 5 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 5 October : आज समाज नेटवर्क (1864 – कलकत्ता शहर में चक्रवात से लगभग 50,000 लोगों की मौत) 1864 में कलकत्ता (अब कोलकाता) एक भीषण चक्रवात की चपेट में आया, जिससे भारी तबाही मची। यह चक्रवात 5 अक्टूबर 1864 को बंगाल की खाड़ी से उठा और पूरे शहर में तेज़ हवाओं व भारी बारिश के साथ तबाही लेकर आया। इस आपदा में लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई, जो उस समय की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है।

चक्रवात से समुद्री जहाज डूब गए, घर और इमारतें नष्ट हो गईं, और शहर का बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस त्रासदी ने प्रशासन और समाज को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की आवश्यकता का गहराई से अहसास कराया।

  • 1793 – फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में ईसाई धर्म विस्थापित हुआ।
  • 1796 – स्पेन ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की।
  • 1805 – भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लार्ड कार्नवालिस का गाजीपुर में निधन।
  • 1864 – कलकत्ता शहर में चक्रवात से लगभग 50,000 लोगों की मौत।
  • 1915 – बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया।
  • 1946 – पहले कान फिल्म समारोह का समापन।
  • 1948 – तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्क़ाबात में भूकंप से 110,000 लोगों की मौत।
  • 1962 – जेम्स बॉंड सीरीज की पहली फिल्म ‘डॉ. नो’ रिलीज हुई।
  • 1988 – ब्राजील की संविधान सभा ने संविधान को मंजूरी दी।
  • 1989 – न्यायमूर्ति मीरा साहिब फ़ातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी।
  • 1995 – आयरलैंड के कवि एवं साहित्यकार हीनी को वर्ष 1995 के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा।
  • 1997 – राजधानी कम्पाला से नील नदी को स्रोत जिन्जा में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस तथा महेश भूपति ने जिम कूरियर तथा एलेक्स ओ ब्रायन को पराजित कर ‘चाईना ओपन टेनिस टूर्नामेंट’ का ख़िताब जीता।
  • 1999 – भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर होने वाली विशेष बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया।
  • 2000 – यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मिलोसेविच के ख़िलाफ़ विद्रोह।
  • 2001 – पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने सेनाध्यक्ष पद पर अपना कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया।
  • 2004 – पश्चिम एशिया पर अरब देशों के प्रस्ताव का अमेरिका ने विरोध किया।
  • 2005 – खुशमिज़ाजी में भारत चौथे नंबर पर।
  • 2007 – नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच समझौता न हो पाने के कारण संविधान सभा के लिए चुनाव रद्द हुआ। परवेज मुशर्रफ़ व बेनजीर भुट्टो के बीच समझौता हुआ।
  • 2008- केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ‘सेतु समुंद्रम परियोजना’ के लिए दूसरी जगहों का परीक्षण शुरू किया।
  • 2011-
    एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी और सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
    भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपये का टैबलेट पीसी ‘आकाश’ लॉन्च किया गया।

5 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1964 – मधुमिता बिष्ट – पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
  • 1954 – गुरुदास कामत – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे।
  • 1950 – वी. वैथिलिंगम – पुदुचेरी के छठवें मुख्यमंत्री थे।
  • 1940 – नर बहादुर भंडारी – सिक्किम के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री थे।
  • 1936 – हितेश्वर साइकिया – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो दो बार असम के मुख्यमंत्री रहे थे।
  • 1934 – चो रामस्वामी – भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, राजनीतिक व्यंग्यकार, नाटककार, फ़िल्म निर्देशक और अधिवक्ता
  • 1902 – राम चतुर मल्लिक, ध्रुपद-धमार शैली के गायक
  • 1890 – किशोरी लाल मशरूवाला – समाज सुधारक तथा स्वतन्त्रता सेनानी थे।
  • 1751 – सर जॉन शोर – सन 1793 से 1798 ई. तक भारत का गवर्नर-जनरल रहा।
  • 1524 – रानी दुर्गावती – भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरागंना रानियों में से एक

5 अक्टूबर को हुए निधन

  • 2003 – विल्सन जोन्स – भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे।
  • 1981 – भगवतीचरण वर्मा, हिन्दी जगत् के प्रमुख साहित्यकार।
  • 1968 – जोगेन्द्र नाथ मंडल – पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे।
  • 1937 – दुर्गा प्रसाद खत्री – हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक।
  • 1805 – लॉर्ड कॉर्नवॉलिस – फ़ोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर-जनरल रहे।

