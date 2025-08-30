Important Historical Events of 30 August : जानिए 30 अगस्त की महत्वपुर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 30 August : आज समाज नेटवर्क (1984 अंतरिक्ष यान ‘डिस्कवरी’) 1984 में, अंतरिक्ष यान ‘डिस्कवरी’ ने अपनी पहली उड़ान भरी, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह शटल की पहली उड़ान थी और इसे Space Shuttle Discovery के नाम से जाना जाता है। 30 अगस्त, 1984 को इस शटल ने केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से उड़ान भरी।

‘डिस्कवरी’ शटल को विशेष रूप से लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था और यह NASA के शटल प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा था। इस उड़ान में शटल पर वैज्ञानिक उपकरण, उपग्रह और अंतरिक्ष शोध से संबंधित विभिन्न उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह उड़ान विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह न केवल NASA की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करती थी, बल्कि अंतरिक्ष यात्रा में नए आयाम भी खोलती थी।

शटल ‘डिस्कवरी’ ने कुल मिलाकर 39 मिशनों में भाग लिया, और इसे अंतरिक्ष यान के इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस शटल का उपयोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के निर्माण और रख-रखाव के लिए भी किया गया था।इस उड़ान के साथ ही NASA ने अपने भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई दिशा की शुरुआत की थी। ‘डिस्कवरी’ की उड़ान ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा के एक नए युग की शुरुआत की, जो अगले दशकों में अनगिनत वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषणों का हिस्सा बना।

30 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1659 – दारा शिकोह को औरंगजेब द्वारा फाँसी दी गयी।

1682 – विलियम पेन इंग्लैंड से रवाना हुए और बाद में उन्होंने अमेरिका में पेनसिल्वेनिया कॉलोनी की स्थापना की।

1780 – जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ने वेस्ट प्वाइंट फोर्ट में ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का वादा किया।

1806 – न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र ‘डेली एडवर्टाइजर’ आखिरी बार प्रकाशित किया गया।

1928 – द इंडिपेंडेंस ऑफ़ इंडिया लीग की भारत में स्थापना।

1947- भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया।

1951 – फिलीपींस और अमेरिका ने एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये।

1984 – अंतरिक्ष यान ‘डिस्कवरी’ ने पहली बार उड़ान भरी।

1991 – अजरबैजान ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।

1999 – पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह सम्पन्न।

1999 – पूर्वी तिमोर के निवासियों ने इंडोनेशिया से आजादी के लिए भारी मतदान किया।

संयुक्त राष्ट्र ने चार सितंबर को परिणाम की घोषणा की।

2002 – ताइवान में भूकम्प के झटके महसूस किये गए।

2002 – कोनोको इंक और फिलिप्स पेट्रोलियम ने विलय कर कोनोकोफिलिप्स बनायी।

यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी थी।

2003-

रूसी पनडुब्बी बेरेंट्स सागर में डूबी, नौ मरे, आस्ट्रेलिया ने विश्व नौकायन में स्वर्ण पदक जीता।

समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

2007 – जर्मनी के दो वैज्ञानिक गुंटर निमित्ज और आल्फ़ोंस स्टालहोफ़ेन ने अल्बर्ट आइंसटीन के सापेक्षता के सिद्धान्त को ग़लत ठहराने का दावा किया। नेपाल की कोईराला सरकार ने चार माओवादी विद्रोहियों को फ़्रांस, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया और मलेशिया का राजदूत नियुक्त किया। बांग्लादेश सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया।

2014 – दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री टॉम थबाने सेना द्वारा कथित तौर पर तख्तापलट के प्रयासों के बाद दक्षिण अफ्रीका भाग गये।

30 अगस्त को जन्मे व्यक्ति

2001 – जैस्मिन लंबोरिया – भारत की महिला मुक्केबाज़ हैं।

1954 – रवि शंकर प्रसाद – एक वकील और राजनीतिज्ञ हैं।

1923 – शैलेन्द्र गीतकार

1918 – बिनायक आचार्य – ओडिशा के 9वें मुख्यमंत्री रहे थे।

1912 – नैंसी वेक – दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान प्रसिद्ध महिला लड़ाकों में से एक थीं।

1903 – भगवतीचरण वर्मा, हिन्दी जगत् के प्रमुख साहित्यकार।

1900 – बीर भान भाटिया – भारतीय चिकित्सक थे।

1895 – सरदार हुकम सिंह, भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष

1888 – कनाईलाल दत्त – भारत की आज़ादी के लिए फाँसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक।

1559 – जहाँगीर (सलीम)- अकबर का पुत्र एवं मुग़ल वंश का शासक।

30 अगस्त को हुए निधन

2014 – बिपिन चन्द्र – प्रसिद्ध इतिहासकार

2008- कृष्ण कुमार बिड़ला, प्रख्यात उद्योगपति

1659 – दारा शिकोह – मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल का सबसे बड़ा पुत्र था।

1952 – ओसबोर्न स्मिथ – भारतीय रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर।

1976 – जी.पी. श्रीवास्तव – हिन्दी साहित्यकार थे।

