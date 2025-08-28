Important Historical Events of 28 August : जानिए 28 अगस्त की महत्वपुर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 28 August : 1956 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशेज पर कब्जा जमाया था। यह एशेज सीरीज इंग्लैंड में खेली गई थी और इंग्लैंड ने इसे 2-1 से जीता था। इस सीरीज में इंग्लैंड के महान ऑफ स्पिन गेंदबाज जिम लैकर (Jim Laker) ने शानदार प्रदर्शन किया था।
विशेष रूप से, मैनचेस्टर टेस्ट (Old Trafford) में जिम लैकर ने एक ही मैच में 19 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था 9 विकेट पहली पारी में और 10 विकेट दूसरी पारी में। यह कारनामा आज भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से एशेज ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी।
28 अगस्त की महत्वपुर्ण घटनाएं
- 1521 – तुर्की के सुल्तान सुलेमान प्रथम के सैनिकों ने बेलग्रेड पर क़ब्ज़ा किया।
- 1600 – मुग़लों ने अहमदनगर पर क़ब्ज़ा किया।
- 1845 – प्रसिद्ध पत्रिका साइंटेफिक अमरीकन का पहला संस्करण छपा।
- 1858 – उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले ब्रिटिश विलियम जेम्स हर्शेल का जन्म हुआ।
- 1904- कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन
- 1914 – प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।
- 1916 – प्रथम विश्वयुद्व में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्व की घोषणा की।
- 1956 – इंग्लैड ने ऑस्ट्रेलिया को हटाकर एशेज पर कब्जा जमाया।
- 1972- साधारण बीमा कारोबार राष्ट्री यकरण बिल पारित किया गया
- 1984 – सोवितय संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
- 1986 – भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंडमास्टर बनने वाली पहली महिला बनी।
- 1990 – ईराक ने कुवैत को अपना 19वाँ प्रान्त घोषित किया।
- 1996 – इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी डायना ने औपचारिक तौर पर तलाक लिया।
- 1999 – मेजर समीर कोतवाल आसाम में उग्रवादियों के एक गुट के साथ लडाई में शहीद हो गये।
- 2000 – ताइवान के राष्ट्रपति चुने शुई बियान द्वारा चीन के साथ एकीकरण के विकल्प को स्वीकार करने का संकेत, संयुक्त राष्ट्र में सहस्त्राब्दि विश्व धार्मिक शिखर सम्मेलन शुरू।
- 2001 – भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी, पाकिस्तान के 8 सैनिक मरे।
- 2006 – दुनिया की सबसे बड़ी महिला मारिया एस्टर डी. कापोविला का इक्वेडोर में निधन।
- 2008- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटो को प्रचलन से हटाने का निर्णय किया।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिहार में आए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया।
- 2013 – गुजरात के वडोदरा शहर में तीन मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत।
- 2017- पी.वी. सिंधु ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत जीता।
28 अगस्त को जन्मे व्यक्ति
- 1992 – अन्नू रानी – कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में भारत के लिये कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं।
- 1975 – अनुज नय्यर – मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ‘महावीर चक्र’ से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे।
- 1952 – जगदीश सिंह खेहर – भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
- 1942 – नरेंद्र चंद्र देबबर्मा- एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेडियो, अगरतला के निदेशक रहे।
- 1929 – राजेंद्र यादव, प्रसिद्ध आधुनिक साहित्यकार
- 1928 – विलायत ख़ाँ – भारत के प्रसिद्ध सितार वादक
- 1928 – एम.जी.के. मेनन – ‘भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन’ (इसरो) के भूतपूर्व अध्यक्ष।
- 1926 – टी. वी. राजेश्वर – उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे।
- 1922 – विजया देवी – भारतीय राजकुमारी थीं।
- 1913 – आबिदा सुल्तान, भोपाल सियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट।
- 1932 – सरस्वती प्रसाद, चर्चित लेखिका, सुमित्रानंदन पंत की मानस पुत्री।
- 1896 – फ़िराक़ गोरखपुरी प्रसिद्ध उर्दू शायर
- 1855 – नारायण गुरु – भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे।
28 अगस्त को हुए निधन
- 2011 – कपिल देव द्विवेदी – वेद, वेदांग, संस्कृत, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के अप्रतिम विद्धान थे।
- 2006 – शंखो चौधरी – भारतीय मूर्तिकार थे, जो भारत के कला परिदृश्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे।
- 1667 – जयसिंह – आमेर के राजा तथा मुग़ल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति (मिर्ज़ा राजा) थे।
