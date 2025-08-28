Important Historical Events of 28 August : जानिए 28 अगस्त की महत्वपुर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 28 August : 1956 में इंग्‍लैंड ने ऑस्‍ट्रेलिया को हराकर एशेज पर कब्‍जा जमाया था। यह एशेज सीरीज इंग्लैंड में खेली गई थी और इंग्लैंड ने इसे 2-1 से जीता था। इस सीरीज में इंग्लैंड के महान ऑफ स्पिन गेंदबाज जिम लैकर (Jim Laker) ने शानदार प्रदर्शन किया था।

विशेष रूप से, मैनचेस्टर टेस्ट (Old Trafford) में जिम लैकर ने एक ही मैच में 19 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था 9 विकेट पहली पारी में और 10 विकेट दूसरी पारी में। यह कारनामा आज भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से एशेज ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी।

अगस्त की महत्वपुर्ण घटनाएं

1521 – तुर्की के सुल्तान सुलेमान प्रथम के सैनिकों ने बेलग्रेड पर क़ब्ज़ा किया।

1600 – मुग़लों ने अहमदनगर पर क़ब्ज़ा किया।

1845 – प्रसिद्ध पत्रिका साइंटेफिक अमरीकन का पहला संस्करण छपा।

1858 – उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले ब्रिटिश विलियम जेम्‍स हर्शेल का जन्‍म हुआ।

1904- कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन

1914 – प्रथम विश्‍व युद्ध की शुरुआत हुई।

1916 – प्रथम विश्‍वयुद्व में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्व की घोषणा की।

1972- साधारण बीमा कारोबार राष्ट्री यकरण बिल पारित किया गया

1984 – सोवितय संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।

1986 – भाग्‍यश्री साठे शतरंज में ग्रैंडमास्‍टर बनने वाली पहली महिला बनी।

1990 – ईराक ने कुवैत को अपना 19वाँ प्रान्त घोषित किया।

1996 – इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी डायना ने औपचारिक तौर पर तलाक लिया।

1999 – मेजर समीर कोतवाल आसाम में उग्रवादियों के एक गुट के साथ लडाई में शहीद हो गये।

2000 – ताइवान के राष्ट्रपति चुने शुई बियान द्वारा चीन के साथ एकीकरण के विकल्प को स्वीकार करने का संकेत, संयुक्त राष्ट्र में सहस्त्राब्दि विश्व धार्मिक शिखर सम्मेलन शुरू।

2001 – भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी, पाकिस्तान के 8 सैनिक मरे।

2006 – दुनिया की सबसे बड़ी महिला मारिया एस्टर डी. कापोविला का इक्वेडोर में निधन।

2008- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटो को प्रचलन से हटाने का निर्णय किया।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिहार में आए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया।

2013 – गुजरात के वडोदरा शहर में तीन मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत।