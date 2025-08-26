Important Historical Events of 27 August : जानिए 27 अगस्त की मह्त्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 27 August : आज समाज नेटवर्क (Mukesh Singer) मुकेश एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्वगायक थे, जिनकी आवाज़ में गहराई, भावनात्मकता और सादगी थी। उनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें विशेष रूप से दुखभरे और भावनात्मक गीतों के लिए जाना जाता है। मुकेश ने हिंदी सिनेमा को कई अमर गीत दिए, जैसे “दोस्त दोस्त न रहा”, “कहीं दूर जब दिन ढल जाए”, और “दिल जलता है तो जलने दे”।

उन्होंने राज कपूर, मनोज कुमार और कई अन्य अभिनेताओं के लिए गाने गाए, और उनकी आवाज़ को राज कपूर की आवाज़ के रूप में भी पहचाना गया। उनके गीतों में दर्द और सच्चाई की झलक मिलती है, जो श्रोताओं के दिलों को छू जाती है।

मुकेश को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें फ़िल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। उनका निधन 27 अगस्त 1976 को हुआ, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी अमर है और भारतीय संगीत जगत में उनका स्थान हमेशा सम्मानपूर्वक रहेगा।

27 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1604- अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिस्थापना की गई।

1781 – हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लीलोर का युद्ध लड़ा।

1939 – जेट इंधन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहली उड़ान भरी।

1870- भारत के पहले मज़दूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई।

1976- भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम मिलिट्री नर्सिंग सेवा की निदेशक नियुक्त हुई।

1979 – आयरलैंड के समीप एक नौका विस्फोट हुआ।

1985 – नाइजीरिया में सैनिक क्रान्ति में मेजर जनरल मुहम्मद बुहारी की सरकार का तख्ता पलटा गया तथा जनरल इब्राहिम बाबनगिदा नये सैनिक शासक बने।

1990 – वाशिंगटन स्थित इराकी दूतावास के 55 में से 36 कर्मचारियों को अमेरिका ने निष्कासित कर दिया।

1991 – मालदोवा ने सोवियत संघ से आजाद होने की घोषणा की।

1999-

सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मैरिन इंजनियर बनीं।

भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहाँ बंदी बनाये गये पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया।

2003 – 60 हजार वर्षों के अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचा।

2004 – वित्तमंत्री शौकत अजीज पाकिस्तान के नये प्रधानमंत्री चुने गये।

2008-

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिश ए.के. माथुर को सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया।

झारखण्ड मुक्तिमोर्चे के प्रमुख शिबु सोरेन ने झारखण्ड के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

2009- बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती को पुनः अध्यक्ष पद पर तीसरी बार चुन लिया गया। उल्लेखनीय है कि दल के संस्थापक कांशीराम के उपरान्त वे लगातार इस पद पर बनी हुई हैं।

2013 – उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो धार्मिक समुदायों के बीच दंगे भड़के।

27 अगस्त को जन्मे व्यक्ति

1993 – सी. ए. भवानी देवी – भारतीय महिला तलवारबाज़ हैं।

1957 – एन. वी. रमण – भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं।

27 अगस्त को हुए निधन

2010 – रवीन्द्र केलकर – कोंकणी साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ थे।

2006 – ऋषिकेश मुखर्जी, भारतीय फ़िल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक।

1976 – मुकेश, भारतीय पार्श्वगायक

1982 – आनंदमयी मां।

1997 – मगंती अंकीनीडु – तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छ्ठी, और सातवीं लोकसभा के सदस्य।

1997 – आनन्द सिंह – पाँचवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोकसभा के सदस्य।

1997 – पी. अंकीनीडु प्रसाद राव – पाँचवीं, छ्ठी, और सातवीं लोकसभा के सदस्य।

1979 – लॉर्ड माउंटबेटन – ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अन्तिम वाइसराय।

1963 – इनायतुल्लाह ख़ान मशरिक़ी – खाकसार आंदोलन के जनक और पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति।

