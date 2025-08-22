Important Historical Events of 23 August : जानिए 23 अगस्त की महत्वपुर्ण घटनाये

Important Historical Events of 23 August : (1914 जापान द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा) प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के कुछ ही सप्ताह बाद, 23 अगस्त 1914 को जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। यह घोषणा ब्रिटेन के अनुरोध पर की गई थी, क्योंकि जापान और ब्रिटेन के बीच 1902 का एक सैन्य गठबंधन था।

जापान ने जर्मनी से उसके एशियाई उपनिवेश, विशेष रूप से चीन के शानडोंग प्रांत में स्थित चिंगदाओ (Qingdao) और पश्चिमी प्रशांत के द्वीपों को खाली करने की मांग की थी। जब जर्मनी ने ऐसा नहीं किया, तो जापान ने युद्ध की घोषणा कर दी। यह कदम जापान के लिए एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाने का एक अवसर था।

23 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1821 – मेक्सिको ने आजादी की घोषणा की।

1839 – ब्रिटेन ने चीन के साथ युद्ध में हांगकांग पर क़ब्ज़ा किया।

1914 – जापान द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा।

1939 – तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी के के बीच गैर-आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किये गये।

1947 – वल्लभभाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने।

1976 – चीन में भूकंप से हजारों लोगों की मौत।

1979 – ईरान की सेना ने कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोला।

पूर्व और पश्चिम जर्मनी ने तीन अक्टूबर को एकजुट होने की घोषणा की।

आर्मेनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की।

1997 – सं.रा. अमेरिका के मिसीसिपी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को चार साल पहले मिला हल्दी का पेटेन्ट रद्द।

1999 – इस्रायल और फ़िलिस्तीन के बीच मान्यता सम्बन्धी मुद्दों पर वार्ता पुन: प्रारम्भ।

2002 – संयुक्त राज्य अमरीका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण रोका, इटली ने पाकिस्तान में वाणिज्य दूतावास बन्द करने की धमकी दी।

2003 – ब्राजील में एक अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपण से पूर्व ही विस्फोट हो जाने से कम से कम 21 लोग मारे गये, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने घोषित किया कि पाकिस्तान न्यूनतम सुरक्षात्मक हथियार क़ायम रखेगा।

2004 – अमेरिका के जस्टिन गैटलिन 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर पृथ्वी के सबसे तेज धावक बने। चिली के निकोलस मासु ने अमेरिका के मार्डी फ़िश को हराकर ओलम्पिक पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीत लिया।

2007 – यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर-2007 में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ शामिल की गईं। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाज शरीफ़ को स्वदेश वापसी की अनुमति दी।

झारखण्ड के मुख्यमंत्री मधु कोडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश महिला आयोग में 16 सदस्यों को नामित किया।

2013 – लेबनान के त्रिपोली में मस्जिद पर हुये हमले में 50 लोग मारे गए।

23 अगस्त को जन्मे व्यक्ति

1968 – के. के. (गायक) – प्रसिद्ध भारतीय पार्श्वगायक थे।

1923 – बलराम जाखड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष

1955 – सुखदेव नंदाजी काले – नौवीं लोकसभा के सदस्य।

1944 – सायरा बानो, प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेत्री

1918 – अन्ना मणी – भारतीय भौतिक और मौसम वैज्ञानिक थीं।

1918 – गोविन्द विनायक करंदीकर – मराठी में रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक व समीक्षक थे।

1902 – एच. वी. आर. आयंगर – भारतीय रिज़र्व बैंक के छठे गवर्नर थे।

1883 – रामचंद्र कृष्ण प्रभु – गांधीजी के अनुयाई और प्रसिद्ध पत्रकार थे।

1875- राजकुमार शुक्ल- स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक।

1872 – टी. प्रकाशम, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्रा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री

23 अगस्त को हुए निधन