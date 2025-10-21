Important Historical Events of 22 October : जानिए 22 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं

Know the important events of 22 October
कादर खान, प्रसिद्ध हिन्दी और उर्दू फ़िल्म अभिनेता

Important Historical Events of 22 October : आज समाज नेटवर्क  (1937 – कादर खान, प्रसिद्ध हिन्दी और उर्दू फ़िल्म अभिनेता) कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफ़ग़ानिस्तान के काबुल में हुआ था। वे हिन्दी और उर्दू सिनेमा के एक बहुप्रतिभाशाली अभिनेता, संवाद लेखक और पटकथा लेखक थे। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में हास्य और खलनायक दोनों भूमिकाओं में अपार लोकप्रियता प्राप्त की।

कादर खान ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 250 से अधिक फिल्मों के संवाद लिखे। उन्होंने मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और डेविड धवन जैसे निर्देशकों के साथ काम किया और अमिताभ बच्चन, गोविंदा तथा शक्ति कपूर के साथ उनकी जोड़ी खासा मशहूर रही।

उनकी लेखनी में हास्य, व्यंग्य और सामाजिक संदेशों का अनूठा मिश्रण होता था। अभिनय और लेखन के साथ-साथ वे एक शिक्षाविद् भी थे और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके थे। कादर खान की कला ने हिन्दी सिनेमा को एक नई दिशा दी। उनका निधन 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में हुआ।

22 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 1796 – पेशवा माधव राव द्वितीय ने आत्महत्या।
  • 1867 – नेश्नल यूनिवर्सिटी आॅफ कोलंबिया की आधारशिला रखी गयी।
  • 1875 – अर्जेंटिना में पहले टेलीग्राफिक कनेक्शन की शुरुवात।
  • 1879 – ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला राजद्रोह का मुकदमा बसुदेव बलवानी फड़के के खिलाफ।
  • 1883 – न्यूयार्क में ओपेरा हाउस का उद्घाटन हुआ।
  • 1962 – भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ‘भाखड़ा नांगल’ राष्ट्र को समर्पित की गई।
  • 1964 – फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक ज्यां पाल सार्त्र ने नोबेल पुरस्कार ठुकराया।
  • 1975 –
    ‘वीनस-9’ अंतरिक्षयान का शुक्र ग्रह पर अवतरण।
    तुर्की के राजनयिक की वियना में गोली मारकर हत्या।
  • 2004 – अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में निवेश में भारत 14वें स्थान पर। सीका सम्मेलन में सदस्य देशों ने आतंकवाद से मिलकर निपटने का संकल्प व्यक्त किया।
  • 2006 – अफ़ग़ानिस्तान में अधिक नशीली दवाएँ जब्त की गईं।
  • 2007 – चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने लगातार दूसरी बार सत्तारूढ़ चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी की कमान सम्भाली।
  • 2008 –
    इसरो ने भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया। इस मिशन से चंद्रमा पर पानी के होने का पता लगा।
    श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से चन्द्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया।
  • 2014 – माइकल जेहाफ बिडायु ने ओटावा में कनाडा के संसद पर हमला किया, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गयी अौर तीन अन्य घायल हो गये।
  • 2016- भारत ने कबड्डी विश्व कप जीता।

22 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1973 – कोटागिरी श्रीधर – आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल ‘वाई. एस. आर. कांग्रेस पार्टी’ के राजनीतिज्ञ हैं।
  • 1952 – ए. एस. किरण कुमार – भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं।
  • 1947 – अदम गोंडवी – भारतीय कवि थे।
  • 1873 – स्वामी रामतीर्थ – हिन्दू धार्मिक नेता थे, जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग के व्यावहारिक वेदांत को पढ़ाने के लिए विख्यात थे।
  • 1900 – अशफ़ाक़ उल्ला ख़ाँ – भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी।
  • 1937 – कादर खान, प्रसिद्ध हिन्दी और उर्दू फ़िल्म अभिनेता।
  • 1935 – डी. वाई. पाटिल – भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजसेवी हैं।
  • 1931 – ब्रिगेडियर भवानी सिंह – महावीर चक्र से सम्मानित जयपुर के महाराजा थे।
  • 1903 – त्रिभुवनदास कृषिभाई पटेल – सामुदायिक नेतृत्व।

22 अक्टूबर को हुए निधन

  • 1680- महाराणा राजसिंह – मेवाड़
  • 1954 – ठाकुर प्यारेलाल सिंह – छत्तीसगढ़ में ‘श्रमिक आन्दोलन’ के सूत्रधार तथा ‘सहकारिता आन्दोलन’ के प्रणेता।
  • 1954 – जीवनानन्द दास – बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक।
  • 1893 – दलीप सिंह – पंजाब के महाराज रणजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र।
  • 1933 – विट्ठलभाई पटेल – सरदार पटेल के बड़े भाई एवं प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी।
  • 1986 – ये जियानयिंग – चीन में सेना प्रमुख के अध्यक्ष थे।

