Important Historical Events of 15 December : जानिए 15 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

बाइचुंग भूटिया भारत के प्रसिद्ध फ़ुटबॉल खिलाड़ी ।

Important Historical Events of 15 December :आज समाज नेटवर्क (1976 – बाइचुंग भूटिया – भारत के प्रसिद्ध फ़ुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं।) बाइचुंग भूटिया भारत के प्रसिद्ध फ़ुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका जन्म 15 दिसंबर 1976 को सिक्किम में हुआ था। वे भारतीय फ़ुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और अपनी तेज़ गति, बेहतरीन तकनीक तथा नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बाइचुंग भूटिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश में फ़ुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

15 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 2014 – सिडनी के एक कैफे में एक व्यक्ति हारुण मोनिस ने लोगों को 16 घंटे तक बंधक बनाया। पुलिस कार्रवाई में मोनिस के अलावा दो अन्य भी मारे गये।
  • 2010 – ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप के पास 90 शरणार्थियों को ले जा रहे एक नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने से 48 लोगों की मौत हुई।
  • 2008 – केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आतंकवादी वारदात से निपटने के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
  • 2007 – पाकिस्तान में आपातकालीन नागरिक क़ानून लागू।
  • 2005 – ईराक में नयी सरकार के गठन के लिए मतदान सम्पन्न।
  • 2003 – भूटान सरकार ने अपने यहाँ सक्रिय भारतीय अलगाववादियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की।
  • 2001 – इटली में पीसा की झुकी मीनार को 11 साल बंद रहने के बाद दोबारा खोला गया।
  • 2000 – चेरनोबिल रिएक्टर सदा के लिए बंद।
  • 1997 – संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान, वाहन या दफ़्तर पर उग्रवादियों द्वारा किये जाने वाले विस्फोटों को ग़ैर क़ानूनी घोषित किये जाने का प्रस्ताव पारित।
    अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास ‘द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स’ के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार ‘बुकर पुरस्कार’ से नवाजा गया।
  • 1995 – यूरोपीय यूनीयन के नेताओं में समग्र एकीकृत यूरोप की मुद्रा यूरो के लिए सहमति।
  • 1993 – जेनेवा में गैट (व्यापार एवं तटकर पर आम अहमति) विश्व व्यापार समझौते पर 126 देशों द्वारा हस्ताक्षर।
  • 1991 – जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे सिनेमा जगत् में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया।
  • 1976 – न्यूजीलैंड से स्वतंत्र हुआ समोआ संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।
  • 1965 – बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर आये चक्रवात में 15,000 लोगों की मौत हुई।
  • 1953 – भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के आठवें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई।
  • 1917 – मोलदावियन गणराज्य ने रूस से स्वतंत्र होने की घोषणा की।
  • 1916 – प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वेरदून में हुए लड़ाई में फ्रांस ने जर्मनी को हराया।
  • 1911 – बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई।
  • 1803 – ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा (अब ओडिशा) पर क़ब्ज़ा किया।
  • 1794 – फ्रांस में क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया गया।
  • 1749 – छत्रपति शिवाजी के पोते शाहू की मौत हुई।

15 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 1988 – गीता फोगाट- भारतीय महिला पहलवान।
  • 1981 – भरत छेत्री – भारत के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं।
  • 1976 – बाइचुंग भूटिया – भारत के प्रसिद्ध फ़ुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं।
  • 1970 – बाबुल सुप्रियो – भारतीय पार्श्वगायक, लाइव परफ़ॉर्मर, टीवी होस्ट, अभिनेता और राजनीतिज्ञ और सांसद हैं।
  • 1970 – शुभेन्दु अधिकारी – पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
  • 1966 – भजन लाल शर्मा – राजस्थान के नये मुख्यमंत्री हैं।
  • 1935 – उषा मंगेशकर – ‘स्वर कोकिला’ कही गईं लता मंगेशकर की छोटी बहन व गायिका हैं।
  • 1908 – स्वामी रंगनाथानन्द – ‘रामकृष्ण संघ’ के एक हिन्दू संन्यासी थे। उनका पूर्व नाम ‘शंकरन कुट्टी’ था।
  • 1905 – आर. के. खाडिलकर – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।
  • 1892 – भगवंतराव मंडलोइ – मध्य प्रदेश के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री थे।

15 दिसंबर को हुए निधन

  • 2024 – मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को में निधन।
  • 2021 – वरुण सिंह – भारतीय वायु सेना में चालक थे।
  • 2000 – गौर किशोर घोष – कुशल पत्रकार तथा लेखक।
  • 1985 – शिवसागर रामगुलाम – मॉरिशस के गवर्नर थे।
  • 1952 – पोट्टि श्रीरामुलु – गाँधी जी के अनुयायी स्वतन्त्रता सेनानी थे।
  • 1950 – सरदार वल्लभ भाई पटेल – भारत के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृह मंत्री।

