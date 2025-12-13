Important Historical Events of 14 December : जानिए 14 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

जौन एलिया - प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर थे।

Important Historical Events of 14 December : आज समाज नेटवर्क (1931 – जौन एलिया – प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर) जौन एलिया (जन्म: 14 दिसंबर 1931, अमरोहा – निधन: 8 नवंबर 2002, कराची) उर्दू साहित्य के सबसे अनोखे और लोकप्रिय शायरों में गिने जाते हैं। उनकी शायरी में दर्द, बग़ावत, फ़लसफ़ा और रोमांटिक अंदाज़ का अद्भुत मेल मिलता है। भारत के अमरोहा में जन्मे जौन बाद में पाकिस्तान चले गए, जहाँ उन्होंने साहित्य, दर्शन, इतिहास और भाषाओं पर भी गहरी पकड़ दिखाई। उनकी ग़ज़लों में एक निराला कड़वापन, कटाक्ष और अस्तित्ववादी चिन्तन दिखाई देता है। उनका पहला मजमूआ “शायद” प्रकाशित होने के बाद ही वे उर्दू अदब की दुनिया में बेहद मक़बूल हो गए।

जौन एलिया को उनके बेबाक लहजे, अनूठी सोच और भावनात्मक गहराई के कारण आज भी बड़ी संख्या में लोग पढ़ते और पसंद करते हैं।

14 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 2008 – भारत ने अर्जेन्टीना के ख़िलाफ़ अंडर-21 हॉकी टेस्ट सीरीज के आख़िरी मैच 4-4 से ड्रा खेला।
  • 2007 – बाली समझौते के प्रारूप से विवादित प्रावधान अलग किये गए।
    उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुन: प्रारम्भ।
  • 2003 – अमेरिकी गठबंधन सैनिकों ने इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को तिकरित में गिरफ़्तार किया।
    मैक्सिको के मेरिदा में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किये।
  • 2002 – पाकिस्तान ने दक्षिण अफ़्रीका को हराकर नेत्रहीनों का विश्वकप जीता।
  • 2000 – जार्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के 43 वें राष्ट्रपति निर्वाचित।
  • 1998 – 23वें काहिरा अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में तमिल फ़िल्म ‘टेररिस्ट’ में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
  • 1997 – ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत।
  • 1995 – बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं ने पेरिस में डेटन संधि पर हस्ताक्षर करके साढ़े तीन साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया था।
  • 1983 – जनरल एच.एम. इरशाद ने खुद को बंगलादेश का राष्ट्रपति घोषित किया।
  • 1982 – ब्रिटिश उपनिवेश जिब्राल्टर एवं स्पेन के बीच स्थित विशाल ग्रीन गेट 13 वर्षों के बाद पुन: खोला गया।
  • 1946 – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
  • 1921 – एनी बेसेंट को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने ‘डॉक्टर ऑफ़ लेटर्स’ की उपाधि से विभूषित किया।
  • 1911 – अमुंडसेन की दक्षिणी ध्रुव की यात्रा।
  • 1687 – ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास (भारत) में नगर निगम बनाया।

14 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

  • 2000 – दीक्षा डागर – भारत उभरती हुई गोल्फ़ खिलाड़ी हैं।
  • 1953 – विजय अमृतराज- भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी।
  • 1946 – संजय गाँधी – भारतीय नेता इंदिरा गाँधी के छोटे पुत्र।
  • 1936 – विश्वजीत चटर्जी – भारतीय सिनेमा में बंगाली और हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता।
  • 1934 -श्याम बेनेगल- प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक।
  • 1931 – जौन एलिया – प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर थे।
  • 1924 – राज कपूर- भारतीय अभिनेता।
  • 1918 – बी. के. एस. आयंगर – प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु थे।
  • 1910 – उपेन्द्रनाथ अश्क- निबन्धकार, लेखक, कहानीकार।
  • 1864 – जगत नारायण मुल्ला – अपने समय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता।

14 दिसंबर को हुए निधन

  • 2018 – तुलसी रामसे – हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों को खास जगह देने वाले मशहूर निर्माता-निर्देशक थे।
  • 1971 – फ़्लाइंग ऑफ़िसर निर्मलजीत सिंह सेखों – परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक।
  • 1966 – शैलेन्द्र- गीतकार।
  • 1799 – अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन (प्रथम)। वह सर्वसम्मति से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे।