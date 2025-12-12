Important Historical Events of 13 December : जानिए 13 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 13 December : आज समाज नेटवर्क (1675 – गुरु तेग बहादुर : दिल्ली में शहादत) सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर (1621–1675) ने धर्म, मानवाधिकार और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1675 में मुगल शासक औरंगज़ेब द्वारा लगाए गए धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का विरोध करते हुए, गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों सहित सभी पीड़ितों के पक्ष में खड़े होकर उनकी रक्षा हेतु अपना जीवन न्योछावर कर दिया।

दिल्ली के चाँदनी चौक में 24 नवंबर 1675 को उन्हें सार्वजनिक रूप से शहीद किया गया। उनकी शहादत न केवल सिख इतिहास, बल्कि भारतीय इतिहास में भी धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों के लिए सर्वोच्च त्याग का प्रतीक मानी जाती है। उनकी स्मृति में वहीं पर गुरुद्वारा शीश गंज साहिब स्थित है, जो उनके अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है।

13 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

2012- नेत्रहीन ट्वेंटी-20 विश्वकप के फ़ाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 30 रनों से हराकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया।

2008- जम्मू-कश्मीर के पाँचवें चरण के लिए 11 विधानसभा क्षेत्रों में 57% मतदान हुआ।

2007 – श्रीलंकाई सेना व लिट्टे के मध्य हुए संघर्ष में 17 लिट्टे उग्रवादी मारे गये।

2006 – 150वें सदस्य के रूप में वियतनाम को शामिल करने हेतु विश्व व्यापार संगठन द्वारा अधिसूचना जारी।

2004 – इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु और सर क्रीक पर वार्ता प्रारम्भ।

भूतपूर्व चिली तानाशाह जनरल अगस्टो पिनोसे अपहरण और नरसंहार के नौ आरोप लगने के बाद घर में नजरबंद कर दिए गए।

2003 – भूतपूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनके गृह नगर टिगरीट के निकट गिरफ्तार कर लिया गया।

यूरोपीय संघ का विस्तार किया गया। साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातेविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोविनिया इसमें शामिल किए गए।

इस्रायल ने यासर अराफात से सम्पर्क तोड़े।

1996 – कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गये।

1995 – दक्षिण लंदन के ब्रिक्सटन में पुलिस हिरासत में एक अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद सैकड़ों श्वेत और अश्वेत युवक सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ की तथा दुकानों तथा कारों को आग लगा दी।

1989 – गृह मंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाने के बदले पांच कश्मीरी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया।

1981 – पोलैंड में सेना द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा।

1977 – माइकल फरेरा ने राष्ट्रीय बिलिय‌र्ड्स चैंपियनशिप में नये नियमों के तहत 1149 अंक का सर्वाधिक ब्रेक लगाया।

1974 – माल्टा गणतंत्र बना।

1961 – मंसूर अली ख़ान पटौदी ने अपना टेस्ट मैच करियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया था।

1959 – आर्क विशप वकारियोस साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए।

1955 – भारत और सोवियत संघ ने पंचशील समझौते को स्वीकार किया।

1937 – चीन और जापान के बीच हुए नानज़िंग के युद्ध में जापानियों की जीत हुई। इसके बाद लंबे समय तक नरसंहार और अत्याचार का दौर चला।

1921 – बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्घाटन ‘प्रिंस ऑफ वेल्स’ ने किया था।

1921 – वाशिंगटन सम्मेलन के दौरान अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और फ्रांस के बीच फॉर पॉवर संधि पर दस्तख्त हुये। इसमें किसी बड़े सवाल पर दो सदस्यों में विवाद होने पर चारों देशों से सलाह करने का प्रावधान किया गया।

1920 – नीदरलैंड के हेग में लीग ऑफ नेशंस का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित।

1916 – आस्ट्रिया के टायरॉल में हिमस्खलन से 24 घंटे में 10,000 ऑस्ट्रियाई और इतालवी सैनिकों की मौत।

1772 – नारायण राव सतारा के पेशवा बने।

1675 – सिक्ख गुरु तेग बहादुर दिल्ली में शहीद हुए।

1232 – गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर क़ब्ज़ा किया।

13 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

1955 – मनोहर पर्रीकर – गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे।

1954 – हर्षवर्धन (राजनेता) – भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं।

1936 – आग़ा ख़ाँ चतुर्थ – शिया इमामी इस्मायली मुस्लिम के 49वें इमाम हैं।

1930 – शरद कुमार दीक्षित – भारतीय मूल के अमेरिकी प्लास्टिक सर्जन थे।

1928 – डी. वी. एस. राजू – भारतीय फिल्म निर्माता थे।

1926 – कमल नारायण सिंह – भारत के भूतपूर्व 22वें मुख्य न्यायाधीश थे।

1925 – लक्ष्मीचंद जैन – भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे।

1903 – इलाचन्द्र जोशी – हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरम्भकर्ता।

13 दिसंबर को हुए निधन

1986 – स्मिता पाटिल – हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री।

1048 – अलबेरूनी – एक फ़ारसी विद्वान् लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक।

