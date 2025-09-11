Important Historical Events of 12 September : जानिए 12 सितंबर की महत्वपुर्ण घटनाए

Important Historical Events of 12 September : (आज समाज नेटवर्क ) Apple launches the iPhone 5 and iOS 6: 2012 में एप्पल ने iPhone 5 और iOS 6 लॉन्च किया था, जो कि उस समय तकनीक की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटना थी।

iPhone 5 का लॉन्च (12 सितंबर 2012):

पहली बार 4 इंच की स्क्रीन (पहले के iPhones की तुलना में बड़ी)

LTE (4G) सपोर्ट – तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए

A6 चिप – पहले से तेज़ प्रोसेसर और बेहतर ग्राफिक्स

पतला और हल्का डिज़ाइन – सिर्फ 7.6 mm मोटाई

नया लाइटनिंग कनेक्टर – पुराने 30-पिन कनेक्टर की जगह

iOS 6 का लॉन्च

मुख्य फीचर्स: Apple Maps का पहला संस्करण (जो कि शुरू में काफी विवादास्पद रहा)

Passbook ऐप – टिकट्स, कूपन्स, बोर्डिंग पास आदि के लिए

Facebook इंटीग्रेशन

FaceTime over Cellular – अब Wi-Fi के बिना भी वीडियो कॉल संभव

Siri में सुधार – अब और ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकता था

12 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1217 – फ्रांस के राजकुमार लुई और इंग्लैंड के राजा हेनरी तृतीय ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1398 – तैमूर लंग सिंधु नदी के तट पर पहुंचा।

1635 – स्वीडन और पोलैंड ने संघर्ष विराम संधि पर हस्ताक्षर किये।

1786 – लॉॅर्ड कॉर्नवॉलिस गवर्नर जनरल बना।

1873 – पहला टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया।

1928 – फ्लोरिडा में भीषण तूफान से 6000 लोगों की मौत।

1944 – अमेरिकी सेना ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया।

1948 – पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के निधन के एक दिन बाद भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया।

1959 – तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट ‘लूना 2’ चांद पर पहुंचा।

1966 – भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डानेलेस जलडमरूमध्य को तैर कर पार किया।

1968 – अल्बानिया ने खुद को वारसा संधि से अलग करने की घोषणा की।

1987 – इथोपिया में संविधान को अंगीकार किया गया।

1990 – पूर्व और पश्चिम जर्मनी को एकीकृत करने के लिए अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, सोवियत संघ, पूर्व और पश्चिम जर्मनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1991 – अंतरिक्ष शटल एसटीएस 48 (डिस्कवरी 14) का प्रक्षेपण।

1997 – 43.5 करोड़ मील लम्बी यात्रा के उपरांत ‘मार्स ग्लोबल सर्वेयर’ यान मंगल की कक्षा में पहुँचा, संयुक्त राष्ट्र के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट में 48 वर्षों बाद कश्मीर का ज़िक्र पहली बार नहीं किया गया।

1998 – कुआलालंपुर में 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारम्भ।

2000 – न्यूयार्क में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन प्रारम, उत्तर-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से लिए एक महत्त्वपूर्ण समझौते पर भारत, ईरान एवं रूस के बीच समझौता।

2001 – अमेरिका ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया।

2002 – नेपाल में माओवादियों ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा, ताईवान की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की कोशिश नाकाम।

2004 – उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया।

2006 – पाकिस्तान को एफ़-16 लड़ाकू विमान सौदे में रियायत देने की संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अमेरिकी दूतावास पर हमला।

2007 – रूस ने नॉन न्‍यूक्‍लियर वैक्‍यूम बम (इको फ़्रेंडली बम) का परीक्षण किया।

2008- सहारा इंडिया इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ने अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद किया।

2009- भारतीय महिला टीम विश्व शतरंज चैम्पियनशिप में आख़िरी दौर में अमेरिका को 3-1 से हराकर सातवें स्थान पर रहीं।

2012 – एप्पल ने अाई फोन 5 और आईओएस 6 लाॅन्च किया।

2015- दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन वर्ष 2015 में 10 सितम्बर से 12 सितम्बर तक भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ। इसमें हिन्दी प्रकाशन एवं हिन्दी टाइपिंग में योगदान देने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतकोश (www.bharatkosh.org) को भी प्रदर्शनी लगाने का आमन्त्रण मिला। साथ ही भारतकोश संस्थापक श्री आदित्य चौधरी जी को ‘विश्व हिन्दी सम्मान’ द्वारा सम्मानित किया गया।

12 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

1917 – सत्येन्द्र नारायण सिंह – भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1912 – फ़ीरोज़ गाँधी – प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य।

1898 – बलदेव प्रसाद मिश्र – हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद तथा लोकसेवक थे।

12 सितंबर को हुए निधन

2014 – महन्त अवैद्यनाथ – भारतीय राजनीतिज्ञ तथा गोरखनाथ मठ के भूतपूर्व पीठाधीश्वर थे।

2009 – नॉर्मन बोरलॉग – नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे।

1993 – हितेन्द्र देसाई – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री थे।

1948 – पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का निधन

1983 – रंजन – प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, गायक, पत्रकार तथा लेखक।

1962 – रांगेय राघव- रचनाकार

1922 – चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, प्रसिद्ध साहित्यकार

1971 – जयकिशन- प्रसिद्ध संगीतकार (शंकर जयकिशन)

