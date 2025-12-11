Important Historical Events of 12 December : जानिए 12 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 12 December : आज समाज नेटवर्क (2005 – रामानंद सागर : प्रसिद्ध भारतीय फ़िल्म निर्देशक एवं ‘रामायण’ के निर्माता) रामानंद सागर (1917–2005) भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न जगत के उन दिग्गज रचनाकारों में से थे, जिन्होंने धार्मिक और पौराणिक कथा-कहानियों को जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूरदर्शन पर प्रसारित उनका सुप्रसिद्ध धारावाहिक ‘रामायण’ (1987–88) भारतीय टीवी इतिहास का मील का पत्थर माना जाता है। इस धारावाहिक ने अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की और भारतीय समाज-संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला।

फ़िल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता के रूप में रामानंद सागर ने कई हिंदी फ़िल्मों का निर्माण-निर्देशन किया और अपनी कंपनी ‘सागर आर्ट्स’ के माध्यम से धार्मिक धारावाहिकों की एक लंबी श्रृंखला प्रस्तुत की। वर्ष 2005 में उनका निधन भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ी क्षति था। उनकी रचनाएँ आज भी भारतीय टेलीविज़न इतिहास में एक विशेष स्थान रखती हैं।

12 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

2008- प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा निगमों में व्यापक बदलाव की सिफ़ारिश की। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के व शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

2007 – पेरु की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति एल्बर्टो फूजीमारो को छ: साल का कारावास व 13,000 डॉलर के जुर्माने की सज़ा सुनाई। मलेशिया ने तान सेंग सुन को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। अमेरिकी संसद ने म्यांमार पर नए प्रतिबन्ध लगाए।

2001 – भारत ने नेपाल को दो चीता हैलीकॉप्टर और हथियार दिये।

1998 – अमेरिकी सदन की न्यायिक समिति द्वारा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के ख़िलाफ़ महाभियोग चलाने की मंजूरी, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्ज़ेंडर लोल्भनित्भिन रूस के सर्वोच्च सांस्कृतिक पुरस्कार को लेने से इंकार किया।

1996 – भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गंगाजल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर।

1992 – हैदराबाद के हुसैन सागर झील में विशालकाय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई।

1990 – टी. एन. शेषन – मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए।

1981 – पेरू के पूर्व प्रतिनिधि जेवियर पेरेज द कुइयार सं.रा. संघ के महासचिव निर्वाचित।

1971 – भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को प्रदान की जानी वाली सभी सुविधायें रद्द कर दी गई।

1936 – चीन के नेता च्यांग काई शेक ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1917 – फ्रेंच आल्प्स में फ्रांसीसी सेना की ट्रेन के पटरी से उतरने से 543 लोगों की मौत हो गयी।

1911 – भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई।

जॉर्ज पंचम और मेरी भारत के सम्राट के रूप में भारत आए।

1884 – आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया।

1822 – अमेरिका द्वारा मेक्सिको को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई।

1800 – वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया।

1787 – पेनसिल्वेनिया अमेरिका के संविधान को अंगीकार करने वाला दूसरा प्रांत बना।

12 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

1997 – रवि कुमार दहिया – भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान हैं।

1981 – युवराज सिंह – भारत के क्रिकेट खिलाड़ी है।

1959 – कृष्णमचारी श्रीकांत – भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का मद्रास।

1958 – वी. मुरलीधरन – भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिनका सम्बंध भारतीय जनता पार्टी से है।

1954 – हेमंत करकरे – 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी और मुम्बई के आतंक विरोधी दस्ते के प्रमुख थे।

1949 – रजनीकांत, तमिल एवं हिन्दी फ़िल्म अभिनेता हैं।

1940 – शरद पवार – वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ हैं।

1938 – ख़लील धनतेजवि – गुजरात के प्रसिद्ध कवि ग़ज़लकार थे।

1931 – सोकर जानकी – भारतीय फ़िल्म अभिनेत्री हैं।

1872 – बालकृष्ण शिवराम मुंजे – स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे।

12 दिसंबर को हुए निधन