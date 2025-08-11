Important Historical Events of 11 August : जानिए 11 अगस्त की मह्त्वपूर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 11 August : राहत इंदोरी। राहत इंदोरी एक प्रसिद्ध उर्दू शायर, गीतकार और साहित्यकार थे। उनका असली नाम राहत कुरैशी था। वे अपनी बेबाक शायरी और दमदार अंदाज़-ए-बयान के लिए जाने जाते थे। उनकी शायरी में इश्क़, समाज, सियासत और इंसानियत की झलक मिलती है।

उनकी मशहूर शेरों में से एक है: “बुलाती है मगर जाने का नहीं…”

यह शेर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ।

राहत इंदोरी ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, और मुशायरों में उनकी उपस्थिति हमेशा खास मानी जाती थी। उनकी शायरी में जनता की आवाज़ और सच्चाई की झलक देखने को मिलती थी।

उनका निधन 11 अगस्त 2020 को हुआ, लेकिन उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है।

11 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1999 – यूरोप और एशिया में सदी का अंतिम सूर्यग्रहण।

2000 – फिजी के विद्रोही नेता जार्ज स्पेट के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय।

2001 – उत्तरी आयरलैंड विधानसभा भंग, आयरिश विद्रोहियों को निशस्त्रीकरण के लिए दो सप्ताह का समय।

2004 – चीनी कम्प्यूटर उद्योग के पितामह चेन चुनशियान का 70 वर्ष की उम्र में निधन। भारत और पाकिस्तान ने वांछित अपराधियों की सूचियों की अदला-बदली की। भारत और पाकिस्तान के मध्य आतंकवाद और मादक द्रव्यों की तस्करी सहित आठ मुद्दों पर इस्लामाबाद में वार्ता सम्पन्न। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान को पाकिस्तान द्वारा परमाणु मदद दिये जाने की पुष्टि की।

2006 – पाकिस्तान ने तीसरी अगोस्टा 90बी श्रेणी की पनडुब्बी का जलावतरण किया।

2007 – मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने।

2008 – एकीकृत इस्पात मैन्युफैक्चरर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1570 करोड़ रुपये के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये। आर जे नायक पार्श्वनाथ रिटेल में स्वतन्त्र निदेशक नियुक्त हुए।

11 अगस्त को जन्मे व्यक्ति

1961 – चन्द्र शेखर बेल्लाना – भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से राजनीतिज्ञ हैं।

1892 – आर्ची विलेस, पश्चिम भारतीय क्रिकेटर।

1949 – डी. सुब्बाराव – भारतीय रिज़र्व बैंक के बाइसवें गवर्नर।

1954 – यशपाल शर्मा – प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर, जो 1983 में पहली बार ‘क्रिकेट विश्वकप’ विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे।

1954 – एम. वी. नरसिम्हा राव, भारतीय क्रिकेटर।

1974 – अंजू जैन, भारतीय क्रिकेटर।

1937 – निर्देशक जॉन अब्राहम – लघु कथा लेखक, मलयाली भारतीय फ़िल्म निर्माता-निर्देशक और पटकथा लेखक थे।

1924 – लालमणि मिश्र – भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे, जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे।

11 अगस्त को हुए निधन