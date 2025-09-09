Important Historical Events of 10 September : जानिए 10 सितंबर की महत्वपुर्ण घटनाएं

Important Historical Events of 10 September(आज समाज नेटवर्क) Canada declares war on Germany in World War II. : 10 सितंबर 1939 को, कनाडा ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। यह दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि कनाडा ने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। यह कदम ब्रिटेन के युद्ध की घोषणा के एक सप्ताह बाद आया, जिससे कनाडा ने अपनी स्वायत्तता को दर्शाया।

10 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1823 – साइमन बोलिवर पेरु के राष्ट्रपति बने।

1846 – एलियस होवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया।

1847 – हवाई द्वीप में पहला थियेटर खुला।

1914 – फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मार्ने का युद्ध समाप्त।

1939 – कनाडा ने द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की।

1966 – संसद ने पंजाब एवं हरियाणा के गठन को मंजूरी दी।

1974 – अफ्रीकी देश गिनी ने पुर्तग़ाल से स्वतंत्रता हासिल की।

1976 – इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का लाहौर से अपहरण हुआ।

1996 – संयुक्त राष्ट्र आम सभा में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत, भारत सहित तीन देशों द्वारा संधि का विरोध।

1998 – येवगेनी प्रीमाकोव को रूस का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया, दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार की दिशा में समन्वित प्रयास करने पर सहमत।

1926 – जर्मनी ने ‘लीग ऑफ नेशंस’ की सदस्यता ली।

2002 – यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।

2003 – विश्व व्यापार संगठन की पांचवी मंत्रिस्तरीय बैठक कानकुन में प्रारम्भ।

2007 – नाटकीय घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ को स्वदेश लौटने के बाद पुन: जेद्दा निर्वासित किया गया।

2008 – सर्वोच्च न्यायालय ने उपहार अग्निकांड मामले में दोषी ठहराये गए अंसल बंधुओं की जमानत रद्द की।

2009 – जेट एयरवेज़ प्रबंधन और उसके पायलट व्यापक समझौते पर राजी हुए।

2011- भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग को 21वीं सदी के लिए महत्त्वपूर्ण और अपरिहार्य बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि दोनों देशों के बीच गहरे और व्यापक संबंध हैं, जिनका उद्देश्य एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि क़ायम करना है।

2016- रियो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण पदक और वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीता।

10 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

1890 – असित कुमार हाल्दार – कल्पनाशील, भाव-प्रवण आधुनिक चित्रकार थे।

1872 – रणजी- प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी।

1887 – गोविन्द बल्लभ पंत – भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री।

1892 – भवानी दयाल संन्यासी – राष्ट्रवादी, हिंदी सेवी और आर्यसमाजी थे।

1895 – विश्वनाथ सत्यनारायण – प्रसिद्ध तेलुगू साहित्यकार।

1944 – चित्रा मुद्गल – आधुनिक हिंदी कथा-साहित्य की बहुचर्चित और सम्मानित लेखिका।

1933 – नीलमणि फूकन (कनिष्ठ) – भारतीय राज्य असम के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं।

1912 – बी. डी. जत्ती – फ़ख़रुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति

1890 – राधिकारमण प्रसाद सिंह – हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में से एक थे।

10 सितंबर को हुए निधन